MotoGP, Remy Gardner e quel polso dolorante da gestire

Giornate intense a Sepang per il nuovo duo Tech3. Raúl Fernández continua il suo 'adattamento efficiente', Remy Gardner attento al suo polso.

Giornate molto intense per tutti gli esordienti MotoGP in azione a Sepang. Compresi certo i due ragazzi di KTM Tech3, ovvero Raúl Fernández e Remy Gardner, al lavoro in condizioni differenti in questi giorni. Mentre il primo sta attuando un “adattamento efficiente” senza particolari intoppi, il campione Moto2 in carica invece sta gestendo un recente infortunio ad un polso. Un problema non da poco e che si fa ben sentire, ma l’australiano continua il suo apprendistato in sella alla RC16. Per lui oggi 43 giri ed un best lap di 2:01.177, mentre il collega ha stampato un 2:00.819 e 55 giri in totale. La classifica completa.

“Tutto regolare finora”

La sua condizione fisica è tutt’altro che ottimale, ma Remy Gardner continua senza problemi il suo processo di adattamento. “È stata una giornata molto positiva” ha sottolineato a giornata conclusa. “Abbiamo realizzato qualche cambiamento positivo e le sensazioni in sella stanno migliorando.” Come detto, c’è un problema maggiore da gestire, visto l’infortunio occorsogli poco più di dieci giorni fa. “Sto ancora gestendo il mio polso, ma non sta andando malissimo. Nella seconda parte di giornata è andata un po’ peggio, mi ha fatto un po’ più male. Ma queste sono giornate di prove e sta andando tutto bene finora.” Domani terzo ed ultimo giorno di shakedown, un brevissimo riposo e poi si parte con i test veri e propri.

“Tanti giri per capire la MotoGP”

Discorso valido anche per il compagno di box Raúl Fernández, che a differenza sua però non deve gestire problematiche a livello fisico. Tolto il fatto di dover gestire, come tutti quanti, il caldo e l’umidità tipiche della Malesia, aspetti che si stanno facendo ben sentire in questi test. A referto per lui anche una piccola scivolata senza conseguenze. “La seconda giornata è stata molto positiva, continua il mio processo di adattamento alla MotoGP” è il commento a fine giornata del #25. “Abbiamo realizzato parecchi giri per cercare di capire tanti aspetti diversi, concentrandomi su me stesso senza cambiare troppo la moto. Credo che questo sia l’approccio corretto, un adattamento efficiente alla categoria.”

Foto: motogp.com