Si continua a lavorare a Sepang, secondo giorno di shakedown con qualche pilota in più in azione. La classifica dei tempi.

Secondo giorno di prove a Sepang con un pilota Aprilia al comando. Oggi Maverick Viñales ha iniziato ufficialmente la sua stagione MotoGP 2022 con il miglior crono di giornata, unico a scendere sotto il muro dei due minuti. Lo segue il tester Ducati Michele Pirro, terza piazza finale per Marco Bezzecchi. Domani terzo ed ultimo giorno di shakedown per rookie e collaudatori, a breve (5-6 febbraio) si uniranno tutti gli altri per dare il via ai test veri e propri. Vediamo intanto com’è andata oggi.

Presenti ed assenti

Da notare per prima cosa la presenza di Maverick Viñales, già nel box da ieri (così come Aleix Espargaró) ma oggi protagonista in pista. Questo grazie alle concessioni di cui Aprilia ancora dispone, garantendo la presenza sia del tester che dei piloti ufficiali. Certo un vantaggio per lo spagnolo, determinato a ben figurare in quella che sarà la sua prima annata completa con il marchio di Noale. Si è unito alla compagnia anche Stefan Bradl, di nuovo al lavoro dopo i ritardi per quanto riguarda l’arrivo della sua RC-V, trasferita da Jerez dopo i recentissimi test privati. Loro due sono le ‘new entry’ rispetto ai protagonisti di ieri, sottolineando che per KTM corrono sia Dani Pedrosa che Mika Kallio, mentre per Yamaha, come ieri, sono in azione Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane. C’è invece un nome che manca per i nostri colori: assente infatti il rookie Fabio Di Giannantonio, fermato da problemi di stomaco.

Rins ringrazia Guintoli

Attivissimi in questi giorni tutti i collaudatori delle varie squadre, impegnati nell’importante lavoro di sviluppo in ottica 2022. Ragazzi che costantemente ricevono il plauso delle rispettive case per il loro instancabile impegno. Giusto ieri Alex Rins in particolare si è fatto sentire in questo senso con un bel messaggio attraverso i suoi canali social. “Non possiamo mai ringraziare abbastanza i nostri collaudatori per il duro lavoro e gli sforzi nel corso dell’intera stagione, ma soprattutto in questi giorni. Grazie Sylvain, ci vediamo presto!” Riferendosi in particolare appunto a Guintoli, ieri autore di 66 giri ed oggi con altri 56 a referto su una pista sulla quale non aveva più corso dal 2019 a causa della pandemia.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

La classifica del day-2

1. Maverick Viñales – Aprilia Racing – 49 giri – 1:59.833

2. Michele Pirro 1 – Ducati Team – 17 giri – 2:00.565

3. Marco Bezzecchi – Mooney VR46 Racing Team – 40 giri – 2:00.734

4. Raúl Fernández – Tech3 KTM Factory Racing – 55 giri – 2:00.819

5. Michele Pirro 2 – Ducati Team – 39 giri – 2:00.822

6. Sylvain Guintoli – Suzuki Test Team – 56 giri – 2:01.102

7. Remy Gardner – Tech3 KTM Factory Racing – 43 giri – 2:01.177

8. Darryn Binder – WithU Yamaha RNF MotoGP Team – 48 giri – 2:01.297

9. Stefan Bradl – HRC Repsol Honda Team – 51 giri – 2:01.361

10. Mika Kallio 2 – Red Bull KTM Factory Racing – 30 giri – 2:01.923

11. Mika Kallio 1 – Red Bull KTM Factory Racing – 11 giri – 2:01.936

12. Lorenzo Savadori Bike 1 – Aprilia Racing – 33 giri – 2:02.043

13. Lorenzo Savadori Bike 2 – Aprilia Racing – 7 giri – 2:02.683

14. Yamaha Test 1 – Yamaha Factory – 16 giri – 19 giri – 2:02.870

15. Yamaha Test 2 – Yamaha Factory – 21 giri – 24 giri – 2:03.000