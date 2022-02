MotoGP, Marco Bezzecchi e la ricerca del limite ancora lontano

Marco Bezzecchi top rookie nel secondo giorno di shakedown a Sepang. Altri piccoli passi verso la sua prima stagione MotoGP.

Seconda giornata di shakedown a Sepang con Marco Bezzecchi miglior esordiente del gruppetto in azione in questi giorni. Certo i tempi non contano a questo punto, ma continua il processo di adattamento alla sua Ducati targata VR46. Per lui oggi 40 giri a referto con un best lap di 2:00.734, a circa nove decimi da Viñales capoclassifica (qui tutti i tempi): un buon passo dal tempo di 2:02.012 registrato nel primo giorno sulla pista malese. Domani si completano i pre-test, prima dell’arrivo di tutto il resto della griglia MotoGP.

“Abbiamo continuato il lavoro di ieri e sono soddisfatto di quanto fatto sia in pista che al box” ha raccontato Bezzecchi a giornata conclusa. Sottolineando che “Le sensazioni stanno migliorando in sella, ma certo c’è ancora da fare per quanto riguarda lo stile di guida: il limite è ancora lontano.” Ma in ogni caso non è male l’aver tirato giù oltre un secondo rispetto a ieri. “È certo un segnale certo positivo, ma con i tempi di adesso è più facile che se si girasse in 1:59. Ho ancora pochi chilometri sulla moto e non voglio esagerare, per il time attack c’è tempo.” Per un esordiente c’è ancora molto su cui lavorare. “Un po’ su tutto, è normale.”

“Mi manca in staccata, in percorrenza, in uscita, per quanto riguarda la gestione delle gomme, l’elettronica… In MotoGP è tutto più difficile. Ma abbiamo fatto qualche passo avanti in percorrenza ed a livello di setting. Poche cose, ancora non sento i cambiamenti sulla moto.” Ha potuto seguire qualcuno? “Ancora no, siamo pochi e la pista è grande. Mi sarebbe piaciuto… Magari quando ci saranno anche tutti gli altri.” A livello di preparazione, “Carlo [preparatore della VR46 Academy] ha già esperienza con Valentino, Franco, Pecco e Luca, quindi mi ha dato qualche dritta. Credo di aver fatto un buon lavoro, ma vedremo se sarò pronto per le gare.”

Foto: motogp.com