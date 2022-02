Superbike, Jonathan Rea-Alvaro Bautista: primo confronto in arrivo

Primo confronto stagionale in Superbike tra Alvaro Bautista e Jonathan Rea. I due big di Ducati e Kawasaki saranno in pista a Portimao il 7-8 febbraio.

Meno di una settimana al secondo test Superbike del 2022 dopo quello di Jerez. Jonathan Rea è partito subito con un giro record, ma in pista non c’erano i diretti rivali Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Il 7-8 febbraio a Portimao presenti tutti i piloti del team Ducati SBK, compreso Danilo Petrucci, in procinto di volare negli States per partecipare alla Superbike Usa e magari trovare posto nel Mondiale per la stagione 2023. Sarà anche la prima occasione per un confronto tra Rea e Bautista, ancora assente il campione turco della Yamaha.

Bautista più maturo, ma non vecchio

All’età di 37 anni Alvaro Bautista sarà il pilota più anziano nel Mondiale delle derivate di serie. L’età conta poco: Carlos Checa si è confermato campione del mondo a 39 anni nella stagione 2011, Max Biaggi di anni ne aveva 41 quando trionfò nel 2012 con Aprilia. Lo spagnolo di Aruba.it Racing Ducati proverà a rinnovare la storia vincente dei veterani dopo l’ultimo biennio “grigio” in casa Honda. “I miei capelli grigi derivano dallo stress che ho avuto negli ultimi due anni“, ha scherzato l’ex pilota MotoGP. Solo tre podi in 61 gare con la Fireblade, una tabella di marcia che lo ha spinto a fare dietrofront in direzione Ducati.

Alvaro Bautista vuole rispolverare le prestazioni del 2019, quando sfiorò il titolo Superbike vincendo 16 gare. La Panigale V4R potrebbe calzare a pennello, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti del 2020-2021. Una moto che ha sicuramente guadagnato potenza e grip senza stravolgere la sua natura. A sua volta lo spagnolo ha raccolto esperienza, specie in termini di feeling con le gomme Pirelli: “Mi sento più forte che mai e non sono vecchio“. Anche nella vita privata ha innalzato il suo livello di maturità divenendo padre per due volte negli ultimi due anni. Dopo il test dello scorso novembre è pronto a rimettersi in sella alla Rossa: “Sono pronto per qualunque cosa accada“.

