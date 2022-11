MotoGP, RNF in mani rumene: maxi-investimento da 50 milioni

Dalla prossima stagione MotoGP il team di Razlan Razali cambia volto… e padrone. Già dall’inizio del Mondiale 2022 circolavano voci poco incoraggianti sul precedente main sponsor, ritrovatosi in condizioni finanziarie difficili a causa della guerra in Ucraina ed Energy Europe, come molte altre compagnie energetiche in tutto il mondo che non producevano energia, ma la acquistavano per rivenderla. A quel punto WithU ha deciso per la rescissione del contratto anticipata con la squadra satellite, lasciando il posto al nuovo investitore CryptoDATA.

Il team RNF in mani rumene

Il marchio sviluppatore di soluzioni di sicurezza informatica hardware e software, con sede in Romania, è apparso per la prima volta in MotoGP come sponsor principale al GP d’Austria 2022. Sponsor personale di Jorge Martin, hanno piani ad ampio raggio per il team RNF di cui è divenuto azionista di maggioranza. Passato ad Aprilia a partire dal test di Valencia, il manager malese Razali rivestirà il ruolo di team principal con l’obiettivo di puntare al podio entro due o tre anni. L’accordo con RNF si estende fino al 2026. Ma il CEO Ovidiu Toma e il suo esperto di strategia globale Bogdan Maruntis assicurano che la partnership proseguirà anche oltre questa data. Razlan può contare su un bagaglio di esperienza in classe regina maturato dal 2019 ad oggi, vantando sei vittorie in GP con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Nel 2021 ha gestito anche la ‘MotoGP Legend’ Valentino Rossi, ma con scarsi risultati. Stesso bilancio con Andrea Dovizioso, che si è ritirato dalle corse senza attendere la fine del campionato.

Il bilancio MotoGP dal 2019 ad oggi

In tre anni Razlan Razali si è ritrovato a rifondare il team per due volte, prima dopo l’addio del marchio Petronas, poi dopo l’addio di WithU. “Abbiamo perso due main sponsor in 13 mesi, ma con il supporto del CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, che ha progettato questo accordo con CryptoDATA, per noi ritornano a brillare le stelle“. Una spesa finanziaria calcolabile in oltre 11 milioni di euro a stagione, in buona parte coperta dalla Dorna, ma in questo come in altri sport la copertura degli sponsor diventa fondamentale. Razali e WithU avranno probabilmente trovato un’intesa finale per il divorzio anticipato, come dimostra la comparsa del logo CryptoDATA sulle moto di Cal Crutchlow e Darryn Binder nell’ultimo weekend della stagione MotoGP a Valencia. Adesso è tempo di voltare pagina e guardare avanti. Ovidiu Toma sarà una delle nuove figure in giro per il paddock nei prossimi anni, salvo ulteriori colpi di scena (per adesso non previsti).

L’investimento di CryptoDATA

Toma e Maruntis hanno un passato nel motorsport, il primo con le auto da rally, il secondo di moto e jet da combattimento. Dopo che la società di sicurezza informatica è stata Official Premium Partner per le ultime tre gare della stagione, CryptoDATA ha voluto investire in un team MotoGP a lungo termine e ha effettuato un investimento significativo per acquisire una quota di maggioranza pari a 50 milioni di euro in quattro anni. In un’intervista a ‘Mediaflux.ro’ il CEO Ovidiu Toma lascia trapelare qualche indiscrezione. “Non possiamo divulgare il prezzo, ma l’investimento è di circa 50.000.000 di euro per 4 anni. Uno sforzo enorme che abbiamo fatto per fare conoscere i nostri prodotti, servizi e know-how al mondo intero. Ovviamente la transazione non è stata effettuata in criptovaluta. Non produciamo criptovalute, produciamo crittografia, quindi apparecchiature per comunicazioni sicure che utilizzano la tecnologia blockchain e altro ancora“.

Razali continuerà a rivestire un ruolo centrale dal punto di vista tecnico e sportivo. La gestione amministrativa del team RNF è passata nelle mani dei nuovi investitori. “E’ emersa l’opportunità di poter acquistare azioni, il pacchetto di maggioranza, che è molto più del 50% del team. Inoltresiamo funzionari, azionisti e direttori della squadra. E’ molto importante essere coloro che prendono le decisioni“, ha concluso Ovidiu Toma. “Abbiamo anche il consiglio di amministrazione“.

Foto: MotoGP.com