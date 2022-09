WithU lascerà la MotoGP: Razali deve trovare un nuovo title sponsor

Dopo aver perso Petronas nel 2021, adesso Razlan Razali sta per perdere anche WithU. Il capo del team RNF Racing deve trovare un nuovo title sponsor per la nuova avventura della squadra con Aprilia nel 2023.

Quando il colosso petrolifero malese aveva annunciato l’intenzione di lasciare la MotoGP, fu uno shock per tutto l’ambiente. Razali ha dovuto cercare un sostituto e non era semplice, visto che Petronas garantiva un budget sostanzioso. Poi è arrivato l’accordo con l’azienda veronese, che era già uno sponsor della squadra e che è pronta ad abbandonare la top class del Motomondiale a fine 2022.

MotoGP, Matteo Ballarin annuncia l’addio di WithU

Matteo Ballarin, consigliere delegato di WithU, ha annunciato a L’Arena la decisione di dire addio alla sponsorizzazione in MotoGP: “È molto impegnativa e la situazione di mercato ad oggi non dà visibilità. Vogliamo approfondire con la pallavolo, andando avanti perché siamo siamo molto coinvolti e ci sentiamo parte protagonista. Non significa che aumenteremo la sponsorizzazione alla pallavolo. Comunque sì, basta MotoGP“.

La società veneta non sarà più al fianco del team RNF Racing nel 2023. In ambito sportivo si concentrerà sulla partnership con il Verona Volley, squadra di pallavolo che milita nel massimo campionato italiano. Razali dovrà individuare un nuovo title sponsor per la nuova esperienza con Aprilia. La presenza della sua squadra sulla griglia MotoGP non è assolutamente in dubbio, però è importante comunque avere un partner solido che supporti il progetto.

Team RNF Racing, quale sponsor sostituirà WithU nel 2023?

Ballarin ha avuto modo di spiegare da cosa nasce la decisione di mettere in discussione la presenza di WithU nella top class del Motomondiale: “Noi viviamo una doppia crisi. Europe Energy Spa, mia società storica, ha fatto richiesta di concordato. WithU è un brand a parte, ma fortemente collegato. In questo momento è importante far conoscere le nostre peculiarità, altrimenti le persone non sanno che esistiamo. Gli italiani non sanno che esiste un’alternativa a Enel o a Agsm. Abbiamo bisogno di farci conoscere“.

La sponsorizzazione in MotoGP non è più ritenuta funzionale alla crescita dell’azienda, oltre ad essere qualcosa di molto impegnativo. Le strade di WithU e RNF Racing si separeranno a fine stagione. Sarà interessante vedere come Razali riuscirà a rimpiazzare il marchio italiano.

Foto: Instagram