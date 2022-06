MotoGP, Razali stratega di mercato: “Vietti? Ci sono piloti più esperti”

Il team WithU RNF MotoGP raccoglie due punti in Germania con il 14° posto di Andrea Dovizioso, mentre Darryn Binder cade al 5° giro dopo aver perso l’anteriore della sua Yamaha M1. L’attenzione di Razlan Razali è però rivolta in buona parte sulla stagione 2023, quando sarà ufficialmente legato all’Aprilia e ospiterà nel suo box due RS-GP. Non ha ancora annunciato il nome dei prossimi piloti, ma il cerchio si restringe su tre-quattro nomi: Miguel Oliveira, Raul Fernandez, Alex Rins e Alex Marquez.

Il mercato piloti MotoGP

Razlan Razali e Massimo Rivola adottano una strategia di attesa sul mercato piloti, consapevoli che c’è abbondanza di nomi e carenza di moto dopo l’uscita della Suzuki dal campionato MotoGP. Aleix Espargarò ha fatto trapelare la notizia di un accordo quasi fatto con il portoghese Oliveira durante il sabato del Sachsenring, ma non c’è ancora l’annuncio. “Siamo in una buona posizione per aspettare e vedere cosa faranno le altre squadre – spiega il manager malese a Speedweek.com -. Ci sono più motociclisti che moto, dobbiamo solo aspettare e vedere cosa succede. Ci sono ancora dei piloti MotoGP giovani ed esperti che hanno cinque o sei anni di esperienza“. Il team satellite si trova in una posizione privilegiata e potrebbe trarne profitto ingaggiando piloti di esperienza a basso costo, dal momento che RNF potrebbe essere la loro ultima possibilità per restare in MotoGP.

RNF vuole risultati immediati

Non dovrebbero esserci notizie ufficiali prima della pausa estiva, si dovrà attendere almeno la gara di Silverstone agli inizi di agosto. Inoltre bisogna dare un colpo al cerchio e uno alla botte, con il main sponsor che gradirebbe un pilota italiano. In questo caso Celestino Vietti potrebbe essere un’ottima scelta, considerando anche che il team VR46 potrebbe chiudere i battenti in Moto2 per cedere le due selle a Fantic. Ma Razali non sembra dare assoluta priorità alla nazionalità dei prossimi piloti, né tantomeno al pilota dell’Academy. “Si parla di Vietti, ma ci sono alcuni piloti che hanno più esperienza. Attualmente il 90% dei nostri sponsor proviene dall’Italia, ma un pilota italiano non è in cima alla lista. Non ci sono nemmeno molti piloti italiani in questo momento… I nostri sponsor lo capiscono, quindi non c’è pressione per prendere un pilota italiano“.

RNF vuole fare subito risultato nella prima stagione in MotoGP con Aprilia, punta quindi su piloti che hanno già una certa esperienza con la classe regina. Su tutti Raul Fernandez, non senza precludersi la strada che porta ad Alex Marquez, anche se c’è già Ducati sul pilota di Cervera, ammesso che Lucio Cecchinello voglia privarsene. “Negli ultimi due anni non abbiamo ottenuto risultati particolarmente buoni – ricorda Razali -. Voglio dimostrare ad Aprilia che possiamo portare subito buoni risultati se troviamo i piloti giusti“.