MotoGP, Paolo Ciabatti rivela la bomba di mercato

Il mercato piloti MotoGP potrebbe sferrare gli ultimi colpi decisivi entro la gara di Assen, prima della lunga pausa estiva. Ducati ha ancora due carte da giocare: la prima riguarda il ballottaggio tra Enea Bastianini e Jorge Martin per il team factory, decisione che sarà ufficializzata probabilmente per il GP di Misano agli inizi di settembre. La seconda riguarda il posto nel team Gresini Racing: l’ipotesi Miguel Oliveira si allontana, con il portoghese che sembrerebbe vicino ad un accordo con Aprilia RNF, secondo quanto fatto trapelare da Aleix Espargarò.

Bastianini-Martin: decisione entro Misano

Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, prova a fare un po’ di chiarezza sullo status quo di Borgo Panigale. A cominciare dal prossimo compagno di box di Pecco Bagnaia: “Vogliamo aspettare fino a fine agosto. Bastianini ha fatto molto bene questa prima parte di stagione. È vero che Jorge ha avuto qualche problema e la GP22 non era al cento per cento, oltre ad alcuni problemi. È un buon decisione di aspettare e decidere. I due possono stare abbastanza tranquilli e aspettare. Penso che entrambi siano sereni, entrambi hanno voglia di essere nella squadra ufficiale, ma vogliamo un po’ più di tempo“. I risultati saranno sicuramente decisivi per la decisione: “Speriamo di potere lottare per il Mondiale. È qualcosa di importante, ma non solo“.

Ducati su Alex Marquez

Difficile fare previsioni su chi sarà ad affiancare Fabio Di Giannantonio nella prossima stagione MotoGP. Nella peggiore ipotesi Enea Bastianini salirebbe in Pramac portando con sé il suo capotecnico Alberto Giribuola. “Abbiamo parlato con Miguel (Oliveira), Alex (Marquez), il manager di Raul Fernandez… E vediamo che possibilità hanno. Non abbiamo deciso nulla perché abbiamo un contratto con Gresini fino al 2023 e vogliamo vedere se il pilota può firmare. Con Gresini si parla di prolungare il contratto fino al 2024, ma non è stato fatto“. Il nome a sorpresa è quello di Alex Marquez: “Non mi piace parlare di squadre che non sono Ducati, ma in questo paddock si sa sempre tutto e, a quanto pare, il futuro di Alex Marquez non è stato deciso – ha sottolineato Paolo Ciabatti -. Ma è uno dei piloti veloci che al momento non hanno un contratto per il prossimo anno“. E nel team Honda factory…? “Non parlo di Repsol Honda, ma penso che ingaggeranno Joan Mir“.

Foto Motogp.com