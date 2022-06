MotoGP, Joan Mir-Alex Rins: Honda studia il doppio colpo

Repsol Honda non ha ancora ufficializzato l’ingaggio di Joan Mir per la prossima stagione MotoGP. Il mercato piloti continua a muoversi dietro le quinte e all’interno dei motorhome presenti nel paddock. Al Sachsenring nulla di nuovo, salvo la firma di Enea Bastianini con Ducati, senza specificare in quale team. Per HRC è arrivato il peggior week-end di gara dal 1982 ad oggi, la RC213V continua a far emergere problemi e viene bacchettata dal collaudatore Stefan Bradl. Senza Marc Marquez non sembrano esserci spiragli di luce, ma parte dell’attenzione è ormai rivolta al 2023.

Joan Mir verso Repsol Honda

Joan Mir continua a mostrare la sua fedeltà al marchio di Hamamatsu affermando che “nel mio cuore sarò sempre un pilota Suzuki“. Ma all’indomani del test di Jerez il suo manager Paco Sanchez si è dovuto subito mettere all’opera per trovare una nuova squadra. Alberto Puig non ha nascosto di aver parlato con entrambi gli spagnoli della Suzuki e non è da escludere che possano sia Joan che Alex. Con tre cadute nelle ultime quattro gare il campione maiorchino dimostra di non avere la mente troppo sgombra da pensieri futuri, anche se l’approdo in sella alla RC213V sembra scontato in termini contrattuali.

HRC sarebbe la miglior soluzione al momento disponibile, anche se condividere il box con Marc Marquez non è certo uno degli scenari migliori per qualsiasi pilota. “Sì, questo è vero. Correre per la Repsol Honda è una grande sfida. È qualcosa che, per ogni pilota del paddock è una sfida molto difficile, ma non è una cattiva opzione, Marc è un pilota da cui puoi imparare di più“. Di certo gli ultimi risultati conseguiti dall’Ala dorata lasciano qualche dubbio sul futuro…

Alex Rins verso LCR

Ma anche Alex Rins potrebbe ritrovarsi a guidare la RC213V nella prossima stagione MotoGP. Infatti Miguel Oliveira è sempre più vicino al team RNF di Razali, Alex Marquez viene corteggiato da Gresini e Pol Espargarò si accinge al ritorno in KTM con Tech3. Il secondo pilota LCR Honda dovrebbe essere Ai Ogura, mentre Takaaki Nakagami potrebbe rimanere nell’orbita Honda come secondo collaudatore e pilota di riserva insieme a Stefan Bradl.

Foto Motogp.com