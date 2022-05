MotoGP, Razali e Rivola sul mercato piloti: 5 nomi sul taccuino

La notizia era nell’aria da alcune settimane e l’ufficialità è giunta nella prima giornata di prove libere al Mugello: Aprilia e WithU RNF hanno sancito ufficialmente la partnership che entrerà in vigore dalla prossima stagione MotoGP, sebbene il lavoro in background inizierà da subito. Non solo in termini di componentistica, ma anche per pianificare al meglio la strategia piloti. Darryn Binder e Andrea Dovizioso resteranno fuori dai giochi, per il veterano forlivese sarà l’ultimo anno nel Motomondiale e lo farà in sella alla Yamaha M1. Carriera da ricostruire anche per il rookie che si vede tagliare le gambe al primo anno di esordio dopo il salto diretto dalla Moto3. Per il sudafricano è possibile prevedere un dietrofront in Moto2.

La lista piloti per il 2023

Aprilia Racing ha ufficializzato Aleix Espargarò e Maverick Vinales nel giovedì del Mugello, ma ci sono due selle libere per il futuro team WithU Aprilia RNF. Razlan Razali non ha mai digerito il contratto annuale proposto da Yamaha lo scorso anno e sicuramente ha ritenuto più proficua la proposta di Massimo Rivola e della Casa veneta. “Gestire un team di MotoGP è un business e quindi prevede anche strategie a lungo termine, su più anni. Noi abbiamo strategie ed obiettivi a lungo termine, se non altro fino al 2025 adesso e questo è molto importante. Per quanto concerne i piloti abbiamo molto tempo a disposizione e possiamo procedere con calma, ci sono tanti piloti sul mercato. Ne discuteremo con Aprilia, ci sono diversi giovani esperti come Raul Fernandez, Remy Gardner, Alex Marquez, Alex Rins, Celestino Vietti“.

Aprilia sul mercato piloti MotoGP

La priorità per il nuovo team satellite dell’Aprilia sarà quella di allevare i giovani da portare nel team factory. Ma all’esordio potrebbe esserci un’eccezione… “L’obiettivo è valutare le giovani leve – sottolinea Massimo Rivola -. Ma è altrettanto vero che siamo in una situazione talmente differente che non possiamo lasciar perdere alcune occasioni di mercato. Ma non è un mal di testa, l’abbiamo fatto con lo spirito di far crescere i piloti… Se si presenta la possibilità di avere un pilota che non è proprio un rookie la valuteremo. Questo sarà l’unico anno in cui considereremo una cosa del genere, dobbiamo essere pronti a tutto“.