MotoGP, Quartararo ironizza sul FIM Panel: “Complimenti ai Commissari…”

I Commissari hanno sanzionato Fabio Quartararo con un Long Lap Penalty da scontare nel prossimo round MotoGP a Silverstone. L’incidente rimediato al 5° giro del Gran Premio di Assen ha portato all’uscita di pista di Aleix Espargarò che è scivolato in 17esima piazza, ma è riuscito a recuperare posizioni arrivando fino al 4° posto finale, dopo l’incredibile doppio soprasso su Binder e Miller all’ultimo giro. La manovra del campione francese è stata ritenuto sanzionabile dalla Direzione Gara, scatenando l’ira della Yamaha e il sarcasmo del leader del Mondiale. Qui il commento a caldo del nostro direttore Paolo Gozzi.

La risposta della Yamaha

Domenica pomeriggio il Collegio dei Commissari ha emesso un comunicato stampa per giustifica la sanzione inflitta a Fabio Quartararo, ritenendo “troppo ambizioso” il suo tentativo di sorpasso ai danni del pilota Aprilia. La Casa di Iwata ha subito ribattuto con una nota ufficiale a firma di Massimo Meregalli. “Vediamo il primo incidente di Fabio come un incidente di gara e riteniamo che la decisione della Direzione Gara sia troppo severa… Ma è anche poco coerente in relazione agli altri incidenti che abbiamo visto nei Gran Premi precedenti rimasti impuniti“. Ovviamente si fa implicito riferimento a quanto avvenuto in Catalunya, con Taka Nakagami che ha atterrato Pecco Bagnaia e Alex Rins alla partenza senza ricevere sanzioni.

L’ironia di Quartararo

Una volta ritornato in Andorra Fabio Quartararo ha riflettuto sul Long Lap Penalty che dovrà affrontare al Gran Premio di Silverstone e, utilizzando i suoi social, ha chiarito la sua posizione. “Beh, un Long Lap per il prossimo GP… Ora non puoi provare a sorpassare perché pensano che tu sia troppo ambizioso“, ha commentato ironicamente il campione MotoGP. “Da inizio campionato alcuni piloti sono stati coinvolti in ‘incidenti di gara’, ma sembra che il mio fosse troppo pericoloso. Complimenti ai commissari per l’incredibile lavoro che stanno facendo. La prossima volta non proverò a fare nessun sorpasso per non rischiare sanzioni. Buone vacanze a tutti, ci vediamo a Silverstone“, conclude Quartararo.