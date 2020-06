MotoGP, programma e orari GP Jerez: come si accederà al paddock

La MotoGP 2020 prende il via il 15 luglio 2020 a Jerez con una giornata di test collettivi. Ecco orari e programma del primo week-end di gara.

Per i fan della MotoGP sarà un’estate davvero bollente. Il Gran Premio di Jerez inizia a prendere forma con un programma ben delineato. Dorna ha presentato il protocollo di sicurezza per scongiurare il rischio di contagio da Coronavirus. Carmelo Ezpeleta ha precisato di volere isolare il paddock dal resto del mondo circostante. La priorità è che in caso di contagi fra piloti e addetti ai lavori nessuna persona esterna dovrà rischiare per la propria salute. “Vogliamo davvero fare tutto il possibile per garantire che nessuna persona sia infettata dal virus attraverso il nostro sport”, afferma il CEO di Dorna.

La prima regola da seguire, anche all’interno del paddock, è il distanziamento sociale. Norma da rispettare anche durante i debriefing tecnici, quando sarà vietato parlarsi faccia a faccia. Tutte le maniglie verranno disinfettate ripetutamente, agendo in un ambiente quanto più asettico possibile. Ingressi contingentati in tutte le giornate del week-end di gara, per questo motivo le porte dell’autodromo saranno aperte di buon mattino. A Jerez si correrà la prima gara della classe regina, sarà curioso vedere in TV come si organizzeranno team e piloti. Dall’Italia potremo assistere alla diretta televisiva tramite i canali Sky Sport o in streaming con SkyGo e NowTV. Un’occhiata agli orari per capire come sarà la vita nel paddock nell’era Coronavirus.

Mercoledì 15 luglio

06:30: apertura del paddock

6:30-7:15: accesso ai dipendenti del circuito

7:15-8:00: accesso per i team MotoE e Moto3

8:00-9:00: accesso per i team Moto GP

9:00-9:30: accesso per i team Moto2

08:30-9:00: test MotoE

9:10-9:50: test Moto3

10:00-11:30: test Moto GP

11:40-12:20: test Moto2

12:30-13:00: test MotoE

13:10-13:50: test Moto3

14:00-15:30 : test Moto GP

15:40-16:20: test Moto2

16:30-17:00: test MotoE

Giovedì 16 luglio

8:00: apertura paddock

11:30: ispezione di sicurezza della pista

17:00: conferenza stampa

17:50: foto di gruppo dei piloti MotoE in griglia di partenza

18:10: foto di gruppo con tutte le moto MotoGP in griglia

18:30: foto di gruppo con tutti i piloti MotoGP in griglia

Venerdì 17 luglio

6:30-9:15: accesso scaglionato per commissari, membri del team, funzionari, dipendenti Dorna, personale TV, fotografi, personale medico

09:00-9:40: Moto3, FP1.

09:55-10:40: MotoGP, FP1.

10:55-11:35: Moto2, FP1.

11:50-12:20: Motoe World Cup FP1

13:15-13:55: Moto3, FP2

14:10-14:55: MotoGP, FP2.

15:10-15:50: Moto2, FP2

16:50-17:20: MotoE World Cup FP2

Sabato 18 luglio 2020

09:00-9:40: Moto3, FP3

09:55-10:40: MotoGP, FP3

10:55-11:35: Moto2, FP3

12:35-12:50: Moto3, Q1

13:00-13:15: Moto3, Q2

13:30–14:00: MotoGP, FP4

14:10–14:25: MotoGP, Qualifying 1

14:35–14:50: MotoGP, Qualifying 2

15:05–15:20: Moto2, Qualifying 1

15:30–15:45: Moto2, Qualifying 2

16:00–16:40: MotoE E-Pole

Domenica 19 luglio 2020

8:20-8:40: Moto3, warm-up

8:50-9:10: Moto2, warm-up

9:20-9:40: MotoGP, warm-up

10:05: MotoE, gara (9 giri)

11:00: Moto3, gara (22 giri)

12:20: Moto2, gara (23 giri)

14:00: MotoGP, gara (25 giri)