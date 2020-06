MotoGP, Casey Stoner benedice Jack Miller e sogna il ritorno

Casey Stoner pensa ad un ritorno in MotoGP con un ruolo secondario: "So come si vincono le gare". E promuove la promozione di Jack Miller nel team factory.

Il passaggio di Jack Miller nel Ducati Team factory fa tornare alla mente i tempi gloriosi della MotoGP con Casey Stoner e della Superbike con Troy Bayliss. L’Australia torna in primo piano e fa sognare la casa di Borgo Panigale, che manca all’appuntamento con il titolo iridato in classe regina dal 2007. Stoner ha scritto un’importante pagina di storia negli annali Ducati e ora ci riproverà JackAss che ha firmato un contratto annuale scalzando Danilo Petrucci dalla scuderia factory.

Casey Stoner ha lasciato la MotoGP dopo due titoli mondiali, stanco di un ambiente troppo “politico”, preferendo dedicarsi alla famiglia e alla sua salute. Ha proseguito come collaudatore per alcuni anni, prima dell’addio. Anche se in cuor suo spera di tornare con un ruolo secondario in un futuro non troppo lontano. “Penso di avere molto da dare allo sport, ci sono alcuni aspetti che penso possano aiutare fuori dal box. So cosa bisogna fare per vincere le gare – ha detto in un’intervista a ‘Under the Visor’ – e penso di avere davvero qualcosa da restituire in futuro“.

Il connazionale Jack Miller proverà a seguire le orme di Stoner nella stagione MotoGP 2021, ha grinta da vendere e i risultati dell’anno scorso lo hanno premiato. L’ex campione crede che la Ducati abbia fatto la scelta giusta. Quest’anno potrà dare un prezioso contributo alla causa Pramac Racing, su di lui verterà già la pressione del nuovo contratto. “Jack è davvero maturo e sono rimasto colpito dal modo in cui si è strutturato. Lo vedi nei risultati e nel modo in cui lavora“, ha detto Casey Stoner. “Sono davvero felice per Jack e per l’Australia che avrà un altro pilota su una moto factory“.