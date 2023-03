MotoGP: Takaaki Nakagami e LCR Honda, scatta il 6° anno insieme

Un breve tuffo nel 1953 nel sogno che apre ufficialmente la sesta stagione MotoGP di Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese nuovamente nelle file di LCR Honda, riparte dopo un importante infortunio accorsogli nella stagione 2022. Necessari più interventi ed un lungo recupero ma, stando a quanto visto nei test, il recupero procede senza intoppi. Sarà un anno importante per Nakagami, la conferma del team di Lucio Cecchinello, parte di una ‘famiglia’ Honda che deve cambiare rotta dopo anni difficili. I test non sono andati come ci si aspettava, ma la stagione è lunga.

Nel ‘sogno’ c’è anche tempo per i ricordi: in particolare, la passione per le moto che ha ricevuto una spinta importante in seguito ad un incontro speciale. “A 9 anni ho avuto l’occasione di andare al GP di Giappone. Lì ho incontrato Daijiro Kato, che mi ha dato i suoi stivali” ha ricordato Takaaki Nakagami durante la presentazione. Come detto, ora scatta un nuovo anno MotoGP con LCR Honda. “Un team davvero professionale, siamo molto affiatati e questo mi aiuta molto” ha sottolineato Nakagami. Riguardo il 2023, la grande novità è il format di gare. “Sarà come disputare 42 gare, ma siamo pronti alla sfida!” Arriverà il passo avanti atteso da tempo?