MotoGP: Pramac Racing, l’evento con Zarco e Martín è il 25 febbraio

Pramac Racing ha reso nota la data di presentazione. Il 25 febbraio si svolgerà il primo evento ufficiale con Johann Zarco e Jorge Martín.

Un’altra data si aggiunge alle presentazioni MotoGP già fatte o di cui sappiamo. Pramac Racing ha svelato il suo programma: Johann Zarco e Jorge Martín saranno i protagonisti del primo evento ufficiale il 25 febbraio a partire dalle ore 16:00. L’ultimo team Ducati quindi è pronto a completare il quadro svelando i colori delle proprie Desmosedici. Chiaramente sarà tutto online, trasmesso in diretta da tutti i loro canali social e su YouTube.

Per la prima volta quindi avremo le immagini del rinnovato team Pramac con le moto ufficiali. Non che non sia mancata l’attività in pista per Zarco e Martín, ma chiaramente entrambi hanno potuto girare solamente sulle moto stradali, le Panigale V4 S. Attivissimi comunque assieme agli altri piloti della rossa, dividendosi in questi giorni tra Jerez e Almería. Un modo per prepararsi ai test del mese prossimo: sia l’esperto francese che il rookie spagnolo vogliono sfruttare al meglio la loro occasione.

Le date delle presentazioni MotoGP

Esponsorama Racing: venerdì 5 febbraio

Ducati Team: martedì 9 febbraio

KTM Factory-KTM Tech 3: venerdì 12 febbraio

Monster Energy Yamaha: lunedì 15 febbraio

LCR Honda: 19 febbraio ore 12:00 (Alex Márquez), 20 febbraio ore 10:00 (Takaaki Nakagami)

Repsol Honda: lunedì 22 febbraio, ore 12:00

Pramac Racing: giovedì 25 febbraio, ore 16:00

Team Suzuki Ecstar: da confermare

Aprilia Racing Team Gresini: da confermare

Petronas Yamaha SRT: da confermare