Il Campionato del Mondo MotoGP riaccende i motori, stavolta sul suolo europeo. Il prossimo fine settimana infatti ci sarà il primo appuntamento del 2022 nel Vecchio Continente, precisamente sulle ‘montagne russe’ di Portimao. Tappa che si apre con un tris di leader iridati italiani, ovvero Enea Bastianini, Celestino Vietti e Dennis Foggia. Primati da confermare in una stagione lunghissima ed appena all’inizio. A seguire tutti gli orari TV del Gran Premio del Portogallo, un’ora di differenza rispetto all’Italia. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece saranno visibili sia le qualifiche che le gare, ma solo in differita.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

La programmazione Sky Sport

Giovedì 21 aprile

18:00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 22 aprile

10:00-10:40 Moto3 Prove Libere 1

10:55-11:40 MotoGP Prove Libere 1

11:55-12:35 Moto2 Prove Libere 1

14:15-14:55 Moto3 Prove Libere 2

15:10-15:55 MotoGP Prove Libere 2

16:10-16:50 Moto2 Prove Libere 2

Sabato 23 aprile

10:00-10:40 Moto3 Prove Libere 3

10:55-11:40 MotoGP Prove Libere 3

11:55-12:35 Moto2 Prove Libere 3

13:35-14:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:30-15:00 MotoGP Prove Libere 4

15:10-15:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16:10-16:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 24 aprile

10:20-10:30 Moto3 Warm Up

10:40-11:00 MotoGP Warm Up

11:10-11:20 Moto2 Warm Up

12:20 Moto3 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 Moto2 Gara

La programmazione TV8 (da confermare)

Sabato 23 aprile

19:30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 24 aprile

20:05 Differita Moto3 Gara

21:50 Differita MotoGP Gara

23:30 Differita Moto2 Gara