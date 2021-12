MotoGP, Pol Espargarò: “Stagione difficile, ma meglio di Jorge Lorenzo”

Pol Espargarò chiude la sua prima stagione MotoGP in Honda con un podio. Risultati lontati dalle aspettative, ma ha raccolto più di Jorge Lorenzo in HRC.

Non è ancora tempo di vacanze per Pol Espargarò, reduce dalla sua prima stagione in MotoGP con la Honda. Non è stata una buona annata per il pilota residente in Andorra, che può comunque vantare un podio nel secondo week-end di Misano. “Non è l’anno che volevamo“. Pol è nel Motomondiale dall’età di 15 anni, oggi ne ha 30, pretende il massimo da se stesso. Quando ha deciso di lasciare KTM per montare in sella alla RC213V sapeva di trovarsi ad un grande azzardo. La Casa giapponese obbliga a risultati e se non arriveranno potrebbe vedersi escluso dai programmi futuri. Il mercato piloti non perdona.

Il doppio infortunio di Marc Marquez non gioca a suo favore e rallenta l’evoluzione della moto. “Quando sta bene è capace di vincere. Quest’anno non è stato costante a causa dell’infortunio, anche la moto non è stata all’altezza… Ci sono diverse cose che non ci permettono di essere veloci come avremmo voluto. Ma in molti week-end non ero al suo livello. Ciò significa che devo migliorare, lavorerò al massimo in questo precampionato per essere al meglio nel 2022“.

Il confronto con Lorenzo

Non possono esserci altri obiettivi che la corsa al titolo MotoGP. Le lacune tecniche sembrano colmate con il prototipo testato a Jerez. Tutti i piloti HRC concordavano sul più grande difetto della moto 2021: la mancanza di aderenza al posteriore in frenata e ingresso curva. “Non potevo usare il freno posteriore perché il grip al posteriore non era eccellente. La Honda ha lavorato molto su questo, tutti i piloti si sono lamentati della stessa cosa ed è lì che riesco ad essere veloce. L’abbiamo visto con circuiti con temperature basse… e su circuiti dove il grip era buono perché l’asfalto era riasfaltato, come a Silverstone, dove ho ottenuto la pole, o Misano, sul podio“.

Non cerca alibi Pol Espargarò, la moto su misura non esiste. Anche i migliori hanno pagato a caro prezzo il passaggio da un costruttore all’altro. Vedi Jorge Lorenzo quando ha lasciato Ducati per la Honda, Valentino Rossi da Yamaha a Ducati, Johann Zarco da Yamaha a KTM. Eppure il pilota catalano ha già fatto meglio di Jorge Lorenzo nel suo unico anno in HRC. “Sì, senza dubbio… Con tutto il rispetto che ho per i piloti che sono stati qui e non hanno concluso grandi stagioni in HRC, sento di avere la capacità di fare meglio. Il finale di stagione è stato buono, senza essere l’anno che volevo“.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri