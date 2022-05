MotoGP, Pol Espargarò rimpiange KTM: “Con Honda nessun punto forte”

Pol Espargarò continua a smentire che questa sia la sua ultima stagione MotoGP con la Honda, ma le voci del paddock lo spingono sempre più in direzione KTM. Ammesso che ci sia ancora una sella libera, perché Jack Miller è ad un passo dalla firma con la Casa austriaca. Dopo il podio di Losail il pilota di Granollers ha ottenuto una sola top-10 a Portimao, a Le Mans ha chiuso con un ritardo di 22,7″ dal vincitore Enea Bastianini. Una situazione inaccettabile per HRC, nonostante la RC213V non stia vivendo un momento di buona forma.

Pol ricorda la KTM

In questo momento “non mi sento veloce” sulla Honda. Parole che rievocano una certa nostalgia per la sua KTM RC16 con cui è salito cinque volte sul podio nella stagione 2020. Consapevole del salto nel vuoto, Pol Espargarò ha avuto coraggio a provare l’exploit con il marchio dell’Ala dorata, ma non gli è andata bene. E ritornare indietro non sarà molto facile, soprattutto alla luce di un mercato piloti che vede due variabili impazzite come Alex Rins e Joan Mir, alle prese con la chiusura dei battenti della Suzuki. “Non ho punti forti con questa Honda, in KTM ero molto forte in frenata. Ora soffro con i freni, soffro a centro curva e fatico in accelerazione. Per questo ho concluso con 20 secondi di ritardo. Non sono veloce e non sto guidando bene“, ammette ad ‘Autosport’.

Futuro in MotoGP da pianificare

Nel GP di Francia non ha avuto nessuna possibilità di sorpasso, in una gara dove un po’ tutti hanno avuto problemi a superare un avversario. Marc Marquez compreso. “Uno dei maggiori problemi al momento con questa moto è che non riesco a sorpassare. Non sento di avere un punto forte per attaccare gli altri piloti“. Di questo passo la stagione MotoGP rischia di rivelarsi un calvario se non arriveranno aggiornamenti per la sua RC213V. “Ho provato a sorpassare le KTM per sei volte durante la gara e alla sesta volta sono andato largo perché era impossibile. Quando rimango bloccato dietro qualcuno non riesco a sorpassare“. A Misano riproverà ancora una volta a centrare un buon risultato, ma sarà anche l’occasione giusta per proseguire i dialoghi con gli altri costruttori: in Honda c’è aria di cambiamento.