MotoGP, Marc Marquez lancia l’allerta: grosso problema in pista

La classe MotoGP diviene sempre più tecnologica e sofisticata con i suoi dispositivi holeshot, le carene aerodinamiche di anno in anno più raffinate, nuove invenzioni che hanno ristretto il gap tra i costruttori. Un solo decimo fa una grande differenza nelle classifiche sul giro, superare in gara un’impresa difficile. Marc Marquez ha avanzato la problematica in Safety Commission, sottolineando come a farne le spese è lo spettacolo. Poco conta per i fan se si giri mezzo secondo più veloce rispetto al passato, la gente a casa e sugli spalti vuole i sorpassi…

Il sorpasso nella MotoGP odierna

Esemplare il caso di Marc Marquez, sempre più in difficoltà a superare un avversario. Ci è riuscito magistralmente ad Austin con una rimonta che resterà negli annali. Ma quando ti ritrovi a lottare con il gruppo di testa diventa complicato superare se chi precede non commette un errore. “Con queste moto occorre una manovra molto aggressiva per sorpassare: con l’holeshot, l’aerodinamica e tutte queste cose, adesso è davvero difficile sorpassare“, ha ammesso dopo la gara di Le Mans. E in effetti il pluricampione della MotoGP ha potuto chiudere in sesta piazza grazie alle cadute dei due piloti Suzuki e di Pecco Bagnaia.

L’argomento è stato discusso in Safety Commission anche in passato, ma difficile trovare una soluzione. Servirebbe un passo indietro a livello di evoluzione dei prototipi, difficile quando si raggiungono certi vertici di sviluppo e i costruttori sono concentrati sul trovare un maggior numero di cavalli per i loro motori. “Le persone non si rendono conto se stai andando mezzo secondo più veloce o più lento, vogliono vedere i sorpassi“, ha osservato Marc Marquez. “Se il pilota che sta davanti non sbaglia è quasi impossibile superarlo“.

Il parere di Luca Marini

A sottolineare le difficoltà di sorpasso in MotoGP è anche Luca Marini, che da qualche tempo chiede che venga stabilito un peso minimo pilota-moto, come avviene in molte altre categorie. Il fratello di Valentino Rossi chiede uno sforzo maggiore al fornitore gomme Michelin, specie per quanto riguarda la gomma anteriore. Quando i piloti sono all’inseguimento è fenomeno comune l’innalzarsi della pressione anteriore che di conseguenza crea scompensi all’equilibrio generale della moto. “Con le gomme ora è davvero molto difficile sorpassare perché la pressione all’anteriore aumenta. Poi in frenata non è così facile perché tutti frenano molto tardi. Secondo me Michelin ha fatto un lavoro incredibile con la gomma posteriore. Ora devono concentrarsi sulla gomma anteriore per aumentare lo spettacolo… Se non commettiamo errori – ha concluso Luca Marini – è impossibile fare sorpassi“.