Superbike Estoril: Toprak si butta via, Rea vince la sfida sprint

Jonathan Rea ha strappato all’ultimo tutto la vittoria nella Superpole Race all’Estoril, approfittando dell’autogol di Toprak Razgtalioglu che aveva il primo successo ’22 in mano. Al “Cavatappino” però il turco ha preso l’anteriore, è riuscito a non cadere rialzando la Yamaha con una manovra alla Marc Marquez. Il Cannibale, che era in agguato, non si è fatto pregare: è balzato in testa e nelle ultime tre curve ha chiuso abilmente la porta. Alvaro Bautista ha completato il podio.

La scelta di gomma

La corsa è partita con la traiettoria asciutta, ma il resto della pista umida. Tutti i top rider hanno optato per le slick, a parte Iker Lecuona che ha azzardato l’intermedia anteriore, portando la Honda al quarto posto. Jonathan Rea ha scelto di nuovo la SC0 (media), anche per lo sprint di dieci giri: evidentemente la Kawasaki non digerisce la SCX (morbida). Jonathan ha comandato le operazioni per metà distanza, poi Toprak ha messo la testa avanti, costringendo con l’ennesima super staccata l’avversario ad un’altra piccola sbavatura in ingresso alla prima curva. All’inizio dell’ultimo giro Toprak aveva 8 decimi di vantaggio, sembrava fatta. E invece no. Per Rea si tratta della 116° vittoria in carriera, il distacco da Bautista leader Mondiale scende a 22 punti. Toprak è a -48 dallo spagnolo.

Quante cadute!

Andrea Locatelli ha archiviato un altro bel risultato, quinto, precedendo Alex Lowes con la seconda Kawasaki ufficiale e Scott Redding che sta provando a portare la BMW fuori dalla crisi. Michael Rinaldi ha montato due intermedie, finendo ottavo e di nuovo molto lontano dal vertice. L’ufficiale Ducati ha difeso la posizione dall’incalzare di Xavi Fores, che è salito sulla Panigale di Go Eleven solo…sabato mattina! Tante cadute: Xavi Vierge, Loris Baz, Marvin Fritz e Eugene Laverty che ha picchiato forte ed è infermeria per controlli. Lucas Mahias si è fratturato il quinto metacarpo della mano destra e non potrà correre gara 2.

Jonathan Rea 350° partenza

Gran finale del week end alle 15:00 italiane: gara 2 sarà la partenza numero 350 per Jonathan Rea. Occhio al meteo: cielo nuvoloso, scarsa possibilità di pioggia, temperatura aria 19° C. Su questo tracciato i gradi d’asfalto sono fondamentali per una corretta scelta di pneumatico. In gara 1 la Kawasaki è andata controcorrente, optando per la media, ma Jonthan Rea è andato in crisi contro Toprak Razgtalioglu e Alvaro Bautista che avevano puntato sulla morbida.

