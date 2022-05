Supersport Estoril: Gara 2 che mischia! Ma la spunta il solito Aegerter

La pioggerella e l’asfalto infido potevano ribaltare i pronostici Supersport invece dalla mischia di gara 2 all’Estoril è spuntato il solito svizzero Dominique Aegerter. Non solo è velocissimo, ma è perfetto nella gestione gara e nella scelta dei tempi d’attacco. Gli sono bastati gli ultimi tre-quattro giri al massimo del potenziale per lasciare sul posto i numerosi compagni di fuga che, in condizioni particolari, hanno animato questo sesta sfida dell’anno. Dominique Aegerter ne ha vinte cinque, consecutive, e sembra avviato a ripetere il cammino trionfale di Roberto Locatelli nel 2020. Yamaha Ten Kate ha rinunciato alla Superbike, ma si sta togliendo grandi soddisfazioni nella serie cadetta.

Lorenzo Baldassarri salva il podio

Stavolta l’ex Moto2 è partito bene, ma in queste condizioni ambientali, con le bandiere bianche che sventolavano per autorizzare i piloti all’eventuale cambio gomme flag-to-flag, era improponibile pensare di scappare via. Cosi “Balda” è rimasto nella mischia, lottando curva dopo curva con un gruppone che via via che passano i giri si à fatto sempre più numeroso. Chi non aveva niente da perdere, come Kyle Smith, si è giocato tutto: ottimo secondo posto in rimonta per il britannico. Nel finale Lorenzo Baldassarri ha dovuto usare tecnica e astuzia per tenere a bada lo scatenato Yari Montella, che ha accerezzato il sogno del podio mancato per soli 105 millesimi.