Superbike Estoril, warm up: Pioggia alleata di Jonathan Rea?

Sorpresa all’Estoril: il paddock Superbike si è svegliato sotto una pioggerellina sottile che rischia di cambiare le carte in tavola. Nel warm up Jonathan Rea è stato nettamente il più veloce: sette decimi di vantaggio su Alvaro Bautista, vittorioso in gara 1, e un secondo e mezzo meglio di Toprak Razgatlioglu, che dopo sette corse è ancora a bocca asciutta in quest’inizio di stagione.

Rebus meteo

Le condizioni meteo rischiano di pesare moltissimo sull’esito della giornata. La Superpole Race incombe, per cui bisognerà capire se nel frattempo la pista potrà asciugarsi. Per gara 2 (il via alle 15 italiane) le previsioni danno scarsa possibilità di pioggia, ma è un’eventualità. Il bagnato risolverebbe il rebus in casa Kawasaki: Jonathan Rea ieri è stato l’unico a scegliere la media SC0, mentre Bautista e Toprak sono andati sulla soffice SCX, rivelatasi la scelta migliore. C’è poi da tenere in considerazione l’abilità anfibia del nordirlandese, che a novembre scorso in Indonesia ha vinto le ultime due manche Superbike con la pioggia.

Occhio agli anfibi

Se si dovesse correre con il bagnato, attenzione anche agli specialisti come Loris Baz, che nel warm up ha portato la BMW al terzo posto. Può diventerà insidiosissimo anche Iker Lecuona, che in MotoGP con il bagnato è sempre andato fortissimo. Toprak Razgtalioglu contava di poter riscattare la cocente delusione di sabato, quando si è visto sfilare in rettilineo dalla Ducati di Alvaro Bautista. Ma se la pista non asciuga, la situazione in Yamaha può essere complicata.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri