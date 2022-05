Superbike Estoril: Niente diretta in chiaro causa F1, orari TV sfide di oggi

Ecco gli orari TV della Superbike all’Estoril, Portogallo: si tratta del terzo dei dodici round del Mondiale 2022. Purtroppo gara 2 scatterà in perfetta concomitanza con il via del GP Spagna F1, per cui l’abituale diretta in chiaro su TV8 oggi diventa differita alle 18:15. Un autogol per il campionato delle derivate dalla serie, anche alla luce dello straordinario spettacolo che Bautista, Rea e Razgatlioglu stanno offrendo. L’anticipo del sabato è stata una sfida apertissima a tre, come le sei precedenti. Questa Superbike avrebbe tutte le carte in regola per conquistare un pubblico ben più ampio degli appassionati duri e puri che da sempre la ritengono la categoria motociclistica più appassionante.

Perchè la MotoGP si e la Superbike no?

Per aumentare l’audience servirebbe una gestione più dinamica, come quella che lo stesso identico promotor, la spagnola Dorna, utilizza in MotoGP. La top class varia gli orari di giornata ogni qualvolta la gara principale si “scontra” con la F1, modificando l’ordine di partenza delle gare di giornata. C’è da chiedersi perchè non venga trattata allo stesso modo la Superbike. La diretta in chiaro su TV8 è una vetrina imprescindibile per catturare un pubblico più “generalista”. Di seguito gli orari in pista e le trasmissioni TV previste, in diretta e differita.

Domenica 22 maggio 2022

10:00- 10:15 WorldSBK Warm up

10:25-10:40 WorldSSP Warm up

10:50-11:05 WorldSSP300 Warm up

12:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

13:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 18:15)

16:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri