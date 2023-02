MotoGP, Pol Espargarò: “Queste moto richiedono tanti muscoli”

Alla fine del test di Sepang il pilota più veloce in sella alla KTM RC16 è Pol Espargarò, ritornato alla corte austriaca dopo il biennio Honda. Da questa stagione MotoGP gareggia per il team GasGas, marchio motociclistico spagnolo che ora appartiene al gruppo Pierer Mobility Group. Il pilota di Granollers ha concluso in P13 con un distacco di nove decimi dal miglior crono di Luca Marini, pur evitando il time attack nella terza e ultima giornata.

Pol Espargarò il più veloce a Sepang

Nonostante non abbia centrato la top 10 nel test in Malesia, come tutto il gruppo KTM, Pol Espargarò registra aspetti positivi con la sua nuova KTM. Il suo miglior giro ferma le lancette sull’1’58″797, ma l’attenzione era puntata soprattutto al feeling con la moto, agli aggiornamenti arrivati da Mattighofen. “Abbiamo testato cose relative all’aerodinamica, all’elettronica e anche ad alcuni importanti parametri del motore. E devo dire che tutte queste cose funzionano davvero bene“. Gli uomini ai box hanno lavorato senza sosta, anche di notte, completando un lavoro eccellente anche se la Ducati resta lontana.

A Portimao ci saranno ancora due giorni di test MotoGP per compiere un altro passo avanti. “Qui non eravamo in testa alla classifica, ma so che abbiamo le carte in regola. L’importante è che abbiamo lavorato bene e testato bene. Posso solo dire che siamo pronti per il Portogallo“, ha aggiunto il minore dei fratelli Espargarò. “Quello che conta sono i weekend di gara, non i test“. Ne sa qualcosa Pol, tra i migliori nella preseason 2022 e sul podio nella prima tappa a Losail, prima di una stagione molto deludente con la Honda.

A Sepang ha potuto mettere alla prova anche la sua condizione fisica, alla vigilia di un Mondiale che si preannuncia molto impegnativo con l’introduzione delle gare sprint. “Le moto sono diventate più impegnative dal punto di vista fisico… Molto cambierà, soprattutto nella prossima stagione con le due gare a fine settimana. Ho dovuto cambiare il mio programma di allenamenti“.

Pol Espargaro a Sepang

Una MotoGP più muscolosa

Le qualifiche avranno un ruolo doppiamente importante, perché stabiliranno la posizione di partenza sia nelle “Sprint” che nella gara domenicale. La potenza fisica riveste un ruolo altrettanto significativo per i piloti MotoGP: “E’ utile allenare la resistenza dei muscoli, che ti aiuta nei 45 minuti di gara. Ma soprattutto su un giro è bello avere molta massa muscolare in modo da poter gestire la moto in modo che faccia quello che vuoi – sottolinea Pol Espargarò a Speedweek.com -. Più muscoli hai, meglio puoi muovere la moto con i molti cavalli e il peso, specialmente su un giro. Questo è ciò che mi preoccupa di più per la prossima stagione“.

All’età di 31 anni, il pilota del team GasGas Tech3 sente di dover prestare maggiore attenzione agli allenamenti, i tempi di recupero sono più lunghi rispetto ai concorrenti più giovani. Deve fare attenzione anche all’alimentazione: “Devi prendere tutto molto più seriamente: assunzione di liquidi, nutrizione, integratori alimentari e allenamento fisico“, conclude il pilota di Granollers, tra l’altro diventato vegetariano. “Sono anche fortunato che la Red Bull ci stia aiutando molto con l’Athlete Performance Center. Ci danno molti strumenti per poter migliorare“.

Foto: MotoGP.com