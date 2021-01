MotoGP, Pol Espargarò: “Ora che sono padre ho più paura”

Pol Espargarò pronto per la nuova avventura MotoGP in sella alla Honda. Da quando è diventato padre è cambiata la percezione della paura.

Per Pol Espargaró si avvicina l’inizio di una grande sfida in MotoGP. Dopo l’addio alla KTM al termine della stagione 2020, con cinque podi conquistati, si avvia verso la Honda RC213V con cui proverà a dare l’assalto al primo gradino del podio. Non ci sono alibi che tengano. Se il primo anno servirà per prendere le misure al nuovo prototipo, nel 2022 dovrà iniziare a pensare ancora più in grande.

Il minore dei fratelli Espargarò vive in Andorra con sua moglie Carlo Bertran e la figlia Alexandra di quasi un anno. Gli affetti familiari occupano un ruolo primario nella sua vita, soprattutto dopo essere diventato papà. “Adesso che sono padre ho molta più paura. A 11 anni andavo a 240 km/h in rettilineo. A quel tempo ero pronto. Ecco perché a 15 anni ero al Mondiale (classe 125, ndr). Grazie per aver realizzato queste belve. Ma se domani non ci sono mia figlia non avrà padre“.

Il lockdown, con relativo stop al campionato MotoGP, gli ha permesso di vivere assiduamente i primi mesi di nascita di sua figlia. “Era tutto nuovo, il panico: respira? Perché non mangi? È un’avventura. Ero in travaglio, quando l’ho presa e l’ho data alla mamma, ho pianto come un bambino. I miei standard d’amore cambiano. E’ incredibile“.

La prospettiva di un pilota cambia quando si diventa genitore. Per puntare in alto bisogna rincorrere costantemente il limite e spostarlo sempre più avanti. Un “gioco” con un bagaglio di rischio abbastanza gravoso. “Penso ai rischi del lavoro. Certo che ho paura, le disgrazie capitano di tanto in tanto e tu sei consapevole del rischio dello sport che fai – spiega Pol Espargarò a TV3 -. L’incidente in Repubblica Ceca… con 5 anni in più sarei rimasto su una sedia a rotelle… A settembre è morto nonno Genís, si è addormentato nel sonno, stava bene fino alla fine“.