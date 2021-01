Dakar 2021: Kevin Benavides, ecco il primo campione sudamericano

"È tutto vero, ho vinto!" La gioia di Kevin Benavides, che realizza un sogno ed entra nella storia della Dakar come primo campione sudamericano.

Argentina in festa, ecco il suo primo campione nella mitica Dakar. Kevin Benavides ha scritto oggi una bellissima pagina di storia per il suo paese, trionfando in quella che è la sua quinta partecipazione a quello durissimo Rally Raid. Un grande sogno di un endurista argentino diventato realtà in questo 2021, un risultato da incorniciare sia per lui che per Honda, che bissa lo strepitoso successo ottenuto nel 2020. Ma con il campione uscente Brabec ottiene anche una storica doppietta che mancava dal 1987 (il francese Neveu campione e l’italiano Orioli 2°).

“Ho dato il 110% ed ora è tutto vero: ho vinto la Dakar!“ Gioia indescrivibile per il sudamericano del Monster Energy Honda Team, che finora vantava come miglior risultato un gran 2° posto finale ottenuto nel 2018, alla sua seconda Dakar. In questo 2021 ecco la consacrazione dopo una competizione durissima e ricca di difficoltà. “È stato pazzesco” ha commentato. “Sono partito per 3° e dopo 50 km ero davanti! Sentivo che le cose si stavano complicando, visto che Ricky si stava avvicinando. Ho spinto tanto fino alla fine, sono rimasto concentrato, ma c’è stato anche qualche errore. Penso però sia impossibile realizzare la Dakar perfetta.”

Non sono mancati nemmeno gli acciacchi fisici, un discorso valido per tutti. Ma che poteva anche costargli la continuazione della corsa. Nel suo caso “Nella quinta tappa sono caduto, picchiando la testa ed una caviglia. Pensavo che la mia Dakar fosse finita, invece ho continuato a spingere nonostante il dolore. L’unica cosa che dovevo fare era rimanere concentrato su quello che stavo facendo e nient’altro, visto che tutto poteva cambiare in un secondo.” Ed ecco che ha scritto davvero una bella pagina di questa difficile competizione. “Il mio sogno era anche fare la storia. Ora sono diventato il primo sudamericano a vincere la Dakar!”