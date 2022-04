MotoGP, Pol Espargarò: “Non voglio confrontarmi con Valentino Rossi”

Il destino di Pol Espargarò in MotoGP è in bilico dopo gli ultimi risultati di Mandalika, Termas e Austin. A Losail sembrava iniziasse un nuovo ciclo per il catalano del team Honda factory, invece i problemi sono proseguiti: in Indonesia c’era l’alibi della carcassa Michelin, in Argentina mancava Marc Marquez per un confronto diretto, ma in Texas si è visto sorpassare dal compagno di box ripartito dall’ultima posizione. I vertici HRC guardano con un certo interesse al mercato e gli esiti saranno imprevedibili, ma il minore dei fratelli di Granollers ha le idee alquanto chiare sul futuro.

Pol e il confronto con Valentino Rossi

Giunto alla soglia dei 31 anni, davanti a sé ha ancora molta strada da poter percorrere ad alti livelli. Valentino Rossi ha chiuso la sua carriera a 42 anni, ma le circostanze sono ben diverse. Dopo nove titoli iridati è riuscito a restare incollato ai primi almeno fino alla prima metà della stagione 2020. Pol Espargarò va ala ricerca della sua prima vittoria in MotoGP e sul mercato piloti è un dato negativo che inizia a pesare. Anche se non riuscirà a trovare il rinnovo con Honda l’obiettivo sarà proseguire con un altro team: “Vediamo atleti, ad esempio nel calcio, che stanno allungando la carriera sportiva o Valentino Rossi, che a 40 anni era ancora competitivo – confessa a Dazn -. Valentino è unico, non voglio paragonarmi a lui, ma vorrei prolungare la mia carriera sportiva per altri 5 anni a grandi livelli“.

Una sella libera per la MotoGP

Portimao e Jerez saranno le tappe decisive per stabilire il suo futuro contrattuale e sul mercato si prevedono pochi spiragli. Con Honda ha forse avuto la più grande occasione per puntare al titolo iridato, ma non è riuscito a sfruttarla: un podio a San Marino nel 2021 e un altro in Qatar all’inizio di questo campionato. Risultati che sicuramente deludono anche Pol Espargarò: “Sono molto esigente con me stesso e, quando fallisco, molte volte non riesco a godermi tutto ciò che la vita mi dà… cioè come posso essere su questa moto e non essere in testa alle gare?“. Gli spiragli di mercato sono pochi ma imprevedibili: ma il ritiro dalla MotoGP non è certo una ipotesi a cui vuole pensare. “Certo che sono nervoso per il rinnovo, ma vivo gara dopo gara e vedremo cosa succede”.