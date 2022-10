MotoGP, Pol Espargarò: “Marc è diverso, i progetti HRC non mi riguardano”

Pol Espargaró ha lasciato il Buriram con due punti in tasca e un biglietto di ritorno in Andorra, prima della terzultima tappa in Australia di questa stagione MotoGP. Il calvario biennale con la Honda sta per volgere al termine. Dopo un primo anno di “collaudo” generale molti si aspettavano l’exploit del pilota di Granollers nel 2022, ma con questa RC213V non è mai riuscito a decollare. Due podi in due anni e dopo la pausa estiva, quando il suo addio era ormai ufficiale, per lui non è arrivato nessun sostegno da HRC, così come per Alex Marquez. E’ bastato il ritorno di Marc Marquez a mettere tutto in ombra e a far risplendere l’attenzione dei riflettori su di sé.

Marquez smentisce i colleghi Honda

Giù al MotorLand di Aragon, dopo uno stop di oltre tre mesi, Marc ha dimostrato che anche in condizioni fisiche non ottimali è possibile fare risultato. E magari questa moto non è poi così male come si dice, sull’asciutto e sul bagnato sa farsi spazio al vertice tra le mani del campione di Cervera. La classifica dei tempi del GP della Thailandia la dice lunga sul gap tra Marquez e gli altri colleghi di marca. Pol ha concluso 14° con un distacco di 23″ dal vincitore e di 20″ dal collega di box. “E’ complicato descrivere i problemi“, ha dichiarato il minore dei fratteli Espargarò nel debriefing al Chang Circuit. “Non riesco a frenare e ad accelerare bene. La mia postura è pessima, abbiamo problemi ovunque. La Honda non è male, lo dimostra Marc. Forse è un po’ diverso da noi, ma la situazione non è così grave come sembrava. Non capisco come bisogna guidare la moto, né sul bagnato né sull’asciutto“.

L’evoluzione del prototipo MotoGP 2023

Nei suoi due anni con il team ufficiale Repsol Honda, Pol Espargaró ha conquistato solo due podi, 2° a Misano 2021 e 3° in Qatar 2022. Ha registrato sei incidenti in gara e per quindici volte è finito fuori dalla top-10. Si trova al 17° posto assoluto a tre gare dalla fine, a soli tre punti di vantaggio su Takaaki Nakagami, che ha saltato la gara thailandese per un infortunio. Tagliato fuori dallo sviluppo del prototipo MotoGP 2023, il catalano vorrebbe chiudere con un buon risultato per se stesso più che per la Casa dell’Ala dorata. “I progetti della Honda non contano per me, voglio ottenere risultati per me, in questo senso sono molto egoista… Alex Marquez ha ragione, è una loro decisione e va rispettata“.

