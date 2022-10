MotoGP Phillip Island, Prove 1-2: Zarco al comando, Marc Marquez ‘tester’

C’è un solo nome in testa alla classifica in entrambe le sessioni di libere. Johann Zarco piazza il crono di riferimento sia al mattino che al pomeriggio, iniziando al meglio questo primo GP d’Australia dal 2019. A sorpresa invece Jack Miller rimane fuori dalla top ten, dovrà dare il massimo nelle FP3 per prendersi la Q2 diretta. Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia ed Aleix Espargaro invece sono tra i primi 10, così come Marc Marquez, ma non solo loro. Ecco com’è andata la prima giornata a Phillip Island per la categoria MotoGP.

Prove 1: guizzo di Johann Zarco

Suzuki ritrova Joan Mir, ufficialmente idoneo e quindi pronto per competere dopo il brutto incidente in Austria ed un primo tentato rientro ad Aragon. Per LCR c’è ancora Tetsuta Nagashima, visto che Takaaki Nakagami è ancora fermo per infortunio. Marc Marquez intanto aveva già anticipato di dover svolgere qualche prova in ottica 2023: da subito si vede una novità, le alette da “stegosauro” sono comparse pure sulla RC213V (le immagini). Ma c’è anche un “visitatore inatteso”, un piccolo canguro che attraversa la pista dopo pochi minuti! Senza conseguenze, i piloti in transito erano ancora lontani. Anche se Aleix Espargaro in seguito rischia un po’ di più… Nella prima parte del turno emerge soprattutto Quartararo, provvisoriamente al comando su Bezzecchi e Rins, in una top 13 racchiusa in neanche 9 decimi. In seguito però arrivano le Honda, sia Marc Marquez che Pol Espargaro, più l’eroe di casa Jack Miller. Alla fine però Johann Zarco beffa tutti, è suo il miglior crono del turno.

Prove 2: Zarco si ripete, Miller fuori dai 10

Si riparte per il secondo ed ultimo turno di giornata. Sotto l’occhio attento degli ex piloti di casa Chris Vermeulen e Casey Stoner, che dal box Ducati factory stanno osservando cosa succede in questo venerdì a Phillip Island. Marc Marquez ha provato alcune novità al mattino, ovvero aggiornamenti aerodinamici, ma ora sono sparite le alette posteriori ‘stile Ducati’ intraviste sulla RC-V del pilota di Cervera. Guardando i tempi, si scende presto sotto i limiti raggiunti nelle FP1, con Marc Marquez in particolare che vola al comando della classifica del turno e combinata. L’assalto finale provoca però non pochi stravolgimenti: alla fine ci pensa Johann Zarco, che quindi chiude il venerdì in vetta. Segue il compagno di marca Marco Bezzecchi, i tre maggiori contendenti per il titolo sono tutti in top ten, non così invece il beniamino di casa… Ecco la classifica delle FP2 e combinata.

Foto: motogp.com