MotoGP: LCR con Nagashima per Nakagami anche nel GP Australia

Takaaki Nakagami non ritornerà in azione in Australia. Il pilota giapponese si è sottoposto questa mattina ad un ultimo controllo presso il Chiba University Hospital, dove è stato operato alla mano destra dopo lo stoico GP a Motegi. LCR Honda deve rinunciare ancora al #30, con la speranza per recuperarlo per la tappa in Malesia. Al suo posto riecco Tetsuta Nagashima, che ha un’ulteriore opportunità per farsi vedere in MotoGP.

“Le mie dita migliorano giorno dopo giorno, ma faccio ancora fatica ad afferrare alcuni oggetti” ha commentato Nakagami in merito. “Non avverto dolore, ma i dottori mi hanno raccomandato di riposare per altre due settimane. Questo vuol dire che salterò il GP in Australia.” Lunedì prossimo ci sarà un nuovo controllo. “Toglieremo i punti e poi decideremo se potrò correre in Malesia. Nel frattempo auguro il meglio a Nagashima-san ed alla mia squadra a Phillip Island.”

Su Amazon “Come ho progettato il mio sogno” l’autobiografia del genio Adrian Newey