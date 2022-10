Marc Marquez versione tester Honda ’23 “Condizionerà il risultato”

Una rinnovata sfida per un “nuovo” Marc Marquez. Il suo palmares ci dice che ha ottenuto spesso grandi risultati a Phillip Island, l’ultimo è stato il trionfo nell’edizione 2019 del GP. In MotoGP conta in tutto tre vittorie, alternate a due ritiri e ad una squalifica (l’errore del cambio moto nel 2013), in Moto2 ha messo a referto due podi, infine ci sono un successo ed un doppio nono posto in 125cc. Certo stiamo parlando di un Marquez in ripresa dopo due anni di calvario, ma ha già sfiorato il podio nelle ultime due gare. Perché quindi non riprovarci su questo mitico tracciato… La lotta mondiale non è una faccenda che lo riguarda quest’anno, ma certo potrebbe essere una ‘mina vagante’ in pista.

MotoGP, Marc Marquez incorona Guevara: “Sarà grande anche nelle classi maggiori”

Test per il 2023

Un ritorno su uno dei suoi tracciati preferiti, e non solo per i risultati elencati in precedenza. Ma Phillip Island alla fine è un circuito apprezzato all’unanimità. “Ma uno di quelli in cui devi essere a posto” ha sottolineato Marc Marquez. Nel suo caso, impegnato nel graduale processo di recupero, non sarebbe certo il massimo, anche se a livello fisico la situazione continua a migliorare. “Dopo la Thailandia c’è voluto un po’ per recuperare, ma ora sto meglio. Per me sarà importante fare un altro passo avanti a livello fisico, anzi è l’obiettivo primario: a questo seguiranno i progressi nel mio rendimento.” Questo però potrebbe essere limitato nei prossimi giorni. “Nel weekend dovrò provare qualcosa per il futuro: condizionerà il risultato, ma è il momento di farlo.”

Marquez: “Sarà cruciale per Quartararo”

Prove di futuro per uscire da un presente incerto. “Questa nuova Honda mi confonde” ha ammesso il #93. “A volte mi attendo parecchie difficoltà e invece per qualche motivo andiamo bene. Qui in teoria dovremmo avere qualche problema, ma iniziamo con una mentalità positiva, poi nel corso del GP vedremo a che punto siamo.” Tattica chiara: “Se mi sento bene in sella farò come in Thailandia. Perché no? È il modo migliore per progredire.” Infine, non manca anche un commento sull’attuale lotta mondiale. Osservando in particolare Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, divisi da soli due punti. “Al momento sono nella stessa situazione” ha detto Marquez. “È sempre meglio essere il leader, hai più opportunità, anche se Bagnaia e Ducati sono il miglior pacchetto al momento. Questo sarà un tracciato cruciale soprattutto per Quartararo.”

Foto: Twitter