Phllip Island, mitico circuito sede di un momento importante in Moto3. Izan Guevara ha la prima occasione per chiudere i conti e laurearsi campione del mondo, portando alla Spagna l’ennesima corona iridata (i precedenti). Nel suo futuro poi ci sarà il salto in Moto2 sempre con GasGas Aspar, ma il giovane maiorchino non vuole lasciarsi distrarre. Anche se non manca una bella dose di tensione, accusata già nello scorso GP in Thailandia… Piedi però ben piantati nel presente e concentrazione massima, anche se gli basterà pochissimo per dare il via alla festa.

Guevara campione se…

Matematicamente è una lotta a 4, visti i 75 punti ancora da assegnare nei tre GP mancanti. Ayumu Sasaki però è a -71, possiamo quindi considerare solamente i primi tre. Situazione che chiaramente è tutta in favore di Izan Guevara: Dennis Foggia è a 49 punti di ritardo, 56 quelli accusati da Sergio Garcia. Al #28 di casa Aspar basta lasciare Phillip Island con un vantaggio di oltre 50 punti su entrambi, cosa che non appare particolare difficile. Anche i calcoli alla fine sono piuttosto semplici: a Guevara basta chiudere di due posizioni davanti a Foggia, oltre a non fare peggio di tre posizioni in meno rispetto a Garcia. Il Mondiale 2022 ha ormai preso una direzione ben precisa, ormai manca solo l’ufficialità, che sia qui o nei prossimi due eventi in programma. Ma, come detto, la categoria minore del Motomondiale sarà di nuovo regno di un pilota spagnolo, per la prima volta sarà il terzo iride iberico consecutivo in Moto3. Nella defunta 125cc l’avevano fatto Julian Simon, Marc Marquez e Nico Terol tra il 2009 ed il 2011, prima ancora Angel Nieto ha inanellato quattro titoli consecutivi nel periodo 1981-1984.

Consigli da Marc Marquez

Nel 2019, anno dell’ultimo GP disputato in Australia, Izan Guevara era prossimo al titolo European Talent Cup. In seguito s’è imposto anche nel Mondiale Junior, ora è ad un passo dalla corona iridata dei ‘grandi’. Con annessa tensione ora piombatagli di colpo addosso: Marc Marquez, che l’aveva incrociato al ristorante due giorni fa, ha sottolineato infatti questo punto. “Gli ho chiesto perché era così nervoso in Thailandia” ha raccontato il #93. “Sì, ero molto nervoso, ma lo sono anche adesso!” è la risposta di Guevara, reduce da un 5° posto al Buriram. Adesso si gioca davvero il titolo, ma il leader Moto3 non vuole pensarci, appunto per provare ad evitare ulteriori complicazioni ’emotive’. “Procediamo un passo alla volta” ha commentato Guevara. “Questo è un circuito nuovo per me e, come sempre, sarà una lotta di gruppo.” Da Marc Marquez infine arriva anche un consiglio. “Deve solo seguire il suo istinto, in questo modo è molto veloce” ha sottolineato. “Se non è qui ha altra occasioni per farcela, ma deve solo godersi il momento. Diventerà un grande pilota anche nelle classi maggiori.” La sfida è lanciata, Guevara sarà campione già a Phillip Island?

Foto: motogp.com