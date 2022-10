MotoGP Phillip Island: pole da record per Martin, Marquez che numero!

C’è quasi mezza griglia MotoGP che non ha mai corso prima a Phillip Island con una moto da top class (ne abbiamo parlato qui). Jorge Martin è uno di questi, ma a quanto pare non è un problema. Il record assoluto di Jorge Lorenzo, che durava da ben nove anni, è stato riscritto proprio in queste qualifiche, in cui l’agguerrito alfiere Pramac Ducati ha brillato. Piazza d’onore per lui nel GP in Australia, seguito da Marc Marquez, protagonista di un nuovo incredibile salvataggio. Terza casella per Pecco Bagnaia, seguito a ruota da Aleix Espargaro e da un Fabio Quartararo non proprio soddisfatto. Ecco come sono andate le qualifiche, puntate la sveglia se non volete perdervi una super gara MotoGP! Gli orari TV e streaming.

Q1: Bastianini non avanza

Nomi a sorpresa in questo primo turno di qualifiche a Phillip Island. Come Johann Zarco o Pol Espargaro, rispettivamente 1° e 3° alla fine delle libere del venerdì ma finiti indietro nelle FP3. C’è anche Enea Bastianini, matematicamente tra i piloti in gioco per la vittoria finale. Si fa vedere anche Joan Mir, al primo GP completo dopo l’infortunio occorsogli in Austria, mentre Alex Rins compare nei secondi finali. La scia presa a Johann Zarco si rivela la migliore, il francese di Pramac vola al comando con il #42 di Suzuki al seguito. Bastianini invece è solo 3°, ma la Direzione Gara sta osservando un passaggio lento di Oliveira, che ha intralciato il pilota italiano…

Q2: Martin “il rookie”, dietro è lotta mondiale

Abbiamo la lista completa dei 12 piloti, ora si lotta per la pole position. Non senza farsi mancare qualche brivido, come un super salvataggio da parte di Marc Marquez, che replica quell’incredibile salvataggio del 2019…

La battaglia si infiamma davvero solo nei minuti finali, sono in tanti ad ambire alla pole position a Phillip Island. Senza farsi mancare qualche gioco di scia, ma serve davvero la bandiera a scacchi per avere la griglia completa. Chi brilla però è Jorge Martin, che cancella un record durato ben nove anni (1:27.899 di Jorge Lorenzo) e si prende così la pole position! Ricordiamo, è uno degli esordienti a Phillip Island su una MotoGP… Seguono i rivali mondiali, tutti molto vicini.

Foto: Valter Magatti