MotoGP Phillip Island, Prove 3: Marquez al top, Quartararo per un soffio

Una battaglia serrata nelle libere 3, con Marc Marquez al comando. Certo lo aiuta una bella scia, ma l’alfiere Honda è così il primo ad accedere direttamente alla Q2. Dietro di lui ci sono Luca Marini e Jorge Martín, Fabio Quartararo rischia grosso… Alla fine ce la fa, così come i diretti inseguitori in campionato. Ecco com’è andata.

Prove Libere 3

Le Ducati di Johann Zarco e Marco Bezzecchi comandano la classifica combinata alla fine del venerdì in Australia. A sorpresa invece l’eroe di casa Jack Miller è fuori dalla top ten! Ma prima di entrare in pista c’è un bel momento nel box in rosso, un’iniezione di fiducia per l’australiano (le immagini). Il suo predecessore Casey Stoner intanto è sempre ben presente nel box Ducati con la moglie Adriana e la figlia maggiore Alessandra, attento osservatore di quanto avviene in pista. A lungo non ci sono grandi cambiamenti, in una classifica con 22 piloti racchiusi in meno di un secondo! Nel quarto d’ora finale si mette in bella mostra Miguel Oliveira, che scala la classifica del turno e si inserisce tra le due rosse nella combinata: è l’inizio dell’ultimo assalto alla top ten. Non mancano parecchie sorprese, alla fine Marc Marquez (in scia) piazza il miglior crono, mentre Fabio Quartararo evita la Q1 davvero di un nulla.

La classifica combinata

Foto: motogp.com