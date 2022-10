Moto2 Phillip Island: Prove 3 al duo Speed Up, Vietti in Q1

Un terzo turno da record, con firma di Alonso Lopez. È lui il re dell’ultima sessione di libere Moto2 in Australia, su un tracciato che ha conosciuto solo con la Moto3. Ma in Speed Up l’esultanza è doppia, visto che in seconda piazza c’è Fermin Aldeguer. Gran turno per Boscoscuro, con il leader Augusto Fernandez in terza posizione ed Ai Ogura 11°. Tony Arbolino miglior italiano, Celestino Vietti dovrà ancora una volta passare per la Q1. Ecco com’è andata.

Prove Libere 3

Si riparte da Jake Dixon al comando della classifica alla fine del venerdì a Phillip Island. Alonso Lopez invece ha ricevuto una Long Lap Penalty per un contatto con Vietti, poi caduto. Sembra però gli abbia dato una spinta in più, visto che vola molto presto al comando. Anzi, rifila quasi un secondo al collega Aldeguer, primo degli inseguitori! Un inizio impressionante, in seguito però il vantaggio sugli altri si riduce. Turno che scatta in ritardo per Chantra: la sua KALEX ha qualche problema, ma dopo circa 10 minuti dal semaforo verde può partire. Per finire però nella ghiaia proprio nel giro d’uscita… A referto anche le cadute di Baltus, Schrötter, Navarro, Lowes, Arenas, mentre Ai Ogura risale prontamente e si prende un posto in Q2, assieme al leader Moto2 Augusto Fernandez.

La classifica Moto2 FP3

La classifica combinata