Moto3 Phillip Island, Prove 3: Sasaki continua a volare, Foggia-Nepa in Q2

Ultimo turno di libere con Ayumu Sasaki che conferma quanto mostrato ieri. L’alfiere del Max Racing Team appare davvero in ottima forma, è lui il pilota da battere verso la Q2. Sergio García e Daniel Holgado completano la top 3, in Q2 diretta gli italiani Dennis Foggia e Stefano Nepa, così come il leader Izan Guevara. Non manca un momento curioso a bandiera a scacchi già esposta… Ecco com’è andata quest’ultima sessione prima delle qualifiche.

Prove Libere 3

Archiviato il venerdì a Phillip Island, scatta il terzo ed ultimo turno per decidere la lista dei 14 piloti direttamente in Q2. Non inizia al meglio Scott Ogden, protagonista di un incidente alla curva 5 dopo pochi minuti. Brutta caduta poi per Jaume Masiá alla Doohan: il pilota appare piuttosto dolorante, ma se ne va sulle sue gambe. Splende il sole e la pista è asciutta, le temperature però sono piuttosto basse. Non mancano comunque svariati stravolgimenti da subito, più altri incidenti, come quello di Kaito Toba alla curva Honda. Oltre ad un ‘incontro ravvicinato’ tra Migno e Fellon, con qualche scintilla ma senza altre conseguenze. Sorprende Izan Guevara a lungo fuori dalla top 14, prima di riuscire a risalire nei minuti finali. A turno ormai concluso ecco comparire di colpo la bandiera rossa per ‘invasione di pista’: c’è un altro esemplare di fauna locale a passeggio in curva 10, evitato da un trenino di piloti in transito.

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com