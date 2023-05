MotoGP, operazione Marco Bezzecchi: Ducati studia due opzioni

La vittoria in Argentina prima e quella di Le Mans hanno posto Marco Bezzecchi al centro del mercato piloti MotoGP. Due vittorie in cinque gare, un podio a Portimao, secondo posto in classifica ad un solo punto da Francesco Bagnaia. Numeri che solleticano i desideri della Yamaha, nel caso la collaborazione con Franco Morbidelli (in scadenza di contratto) non dovesse proseguire. Le ambizioni del team VR46 di Valentino Rossi adesso sono in crescita e si inizia a sognare il titolo mondiale.

Ducati vuole blindare Bezzecchi

Non è un mistero che da tempo la Yamaha ha messo gli occhi su Jorge Martin e Marco Bezzecchi, Ducati però farà di tutto per tenersi i suoi gioielli più preziosi. Da una parte può contare sulla moto più competitiva del momento, al contrario di una YZR-M1 che fatica a trovare la quadra, sia sul giro secco che sul ritmo gara. Dall’altra deve però offrire garanzie al giovane romagnolo emergente e per farlo dovrà sacrificare un’altra sua pedina. “Ammetto che due vittorie di Marco in così poche gare non me le aspettavo. Mi ha sorpreso, ma è bello“, ha dichiarato il direttore generale Gigi Dall’Igna a ‘La Gazzetta dello Sport’.

La Casa di Borgo Panigale gli ha subito messo sul piatto un aggiornamento della frizione e per la prossima stagione MotoGP gli dovrà offrire una moto ufficiale. Ipotesi possibile solo spostandolo nel team Pramac Racing e a questo punto dovrebbe “tagliare” Johann Zarco. In alternativa, offrire una Desmopsedici GP24 al team Mooney VR46 che Marco Bezzecchi non vorrebbe lasciare. “A Jerez abbiamo già iniziato a parlare con Dall’Igna“, ha confessato Alessio Salucci. “La Ducati avrebbe l’intenzione di tenerlo dandogli un supporto da ufficiale nel team Pramac, e stiamo ragionando sull’operazione“. Per il momento il team factory è una strada non percorribile, con Bagnaia e Bastianini assicurati anche per il 2024.

Le mosse sullo scacchiere della MotoGP

Non basta assicurargli una moto factory, ma anche un contratto adeguato. Questo comporta l’intervento diretto di Ducati che dovrebbe alzargli il monte ingaggi. “Davanti a uno stipendio giusto, sarebbe corretto che Bezzecchi andasse per la sua strada“, ha proseguito Salucci. I vertici emiliani iniziano a riflettere, a Jerez c’è stato un primo incontro e qualcosa dovranno sacrificare. Jorge Martin ha assicurato di voler restare in Ducati, ma davanti a una proposta economica allettante della Yamaha potrebbe cambiare idea. Se invece dovesse restare alla corte di Paolo Campinoti anche il prossimo anno, a quel punto Johann Zarco potrebbe restare fuori dai giochi MotoGP ed essere dirottato verso il WorldSBK. Nelle prossime settimane, e prima della ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva, Gigi Dall’Igna & co. dovranno prendere una decisione.