MotoGP, nuova Marelli ECU: nessun gap di performance nel 2023

La nuova centralina elettronica Marelli ECU BAZ-340 consentirà di affrontare le nuove sfide del presente e del futuro della MotoGP. Garantirà ai team e agli ingegneri una migliore acquisizione, calcolo, analisi e trasmissione dati in tempo reale. Dotata di un potente datalogger integrato, di una vasta gamma di linee in ingresso/uscita e protocolli, apre la strada a risultati ineguagliabili in termini di acquisizione e analisi dei dati, efficienza e sicurezza.

Due ECU nella stagione MotoGP ’23

La ECU è il cervello della moto: raccoglie i dati dei sensori, li elabora tramite un software unificato e impartisce ordini al motore per farlo funzionare al meglio (ad es. il controllo di trazione e l’anti-impennata). Dal 2016 Dorna ha stabilito che ci fosse una centralina unificata per tutti i costruttori. L’obiettivo era ridurre i costi di gestione e le distanze fra team factory e satellite, anche al fine di migliorare lo spettacolo. Dal 2023 entra in gioco una ECU aggiornata e potenziata. Questo comporta modifiche al cablaggio e agli impianti elettrici delle loro moto, per questo i costruttori hanno chiesto di usare la centralina 2022 sulle moto non ufficiali. Una richiesta dettata dalla politica di contenimento dei costi e non dalla crisi dei semi-conduttori.

Nessun gap di prestazioni

Quando Massimo Rivola ha annunciato che Aprilia era al lavoro su due centraline, una per il team factory e l’altra per RNF, molti hanno pensato che le squadre che avrebbero adottato la vecchia ECU sarebbero state per certi versi penalizzate. L’azienda Marelli invece assicura che non ci saranno vantaggi tecnici e prestazionali con la nuova ECU 2023. Ci sono una serie di aggiornamenti riguardanti i carburanti sostenibili, l’aumento delle misure di sicurezza in fase di sperimentazione. Ma niente a che fare con un aumento delle performance. La stagione MotoGP ’23 servirà a raccogliere dati in modo che l’unità possa fornire prestazioni migliori nel 2024, quando anche i team clienti avranno a disposizione la nuova Marelli ECU BAZ-340. Dopo la prima uscita nel test di Sepang, il lavoro sulla centralina proseguirà nel prossimo test Irta di Portimao dell’11-12 marzo.

Foto: MotoGP.com