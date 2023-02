MotoGP, Massimo Rivola: “Nuova ECU per i team factory, doppio lavoro”

Dopo la prima vittoria in MotoGP a Termas de Rio Hondo, Aprilia ha fame di podio e vuole il titolo mondiale. I progressi visti a Sepang nella prima uscita del 2023 dimostrano che a Noale hanno le idee ben chiare. Per la prima volta avranno quattro moto in griglia, con Miguel Oliveira pronto ad accogliere l’eredità di Aleix Espargarò (ma non prima del 2025). Le concessioni sono soltanto un ricordo, dopo gli otto podi conquistati dai due piloti factory l’anno scorso. Ducati resta il rivale da battere, la sfida è solo preannunciata e ne vedremo delle belle.

L’evoluzione della Aprilia RS-GP

Il maggiore dei fratelli Espargarò si è dovuto accontentare del 4° posto finale nella stagione MotoGP ’22. Un risultato che calza troppo stretto e cerca riscatto. L’Aprilia RS-GP23 è stata migliorata sotto molti aspetti, in attesa degli ultimi aggiornamenti che vedremo l’11-12 marzo in Portogallo. “C’è sempre spazio per migliorare in ogni area della moto“, ha spiegato l’a.d. Massimo Rivola. “Nei motori, nell’elettronica, nell’aerodinamica. Abbiamo cercato di cambiare in meglio la moto 2023“. I nuovi motori sono ancora sul banco di prova e verranno provati nell’ultimo test preseason, a detta dei tecnici sarà sicuramente un ulteriore step di potenza. Resta però da vedere il risultato in pista, dove si valuta per davvero il lavoro degli ingegneri svolto in azienda o galleria del vento.

Due centraline nella MotoGP ’23

In Malesia il costruttore veneto ha focalizzato l’attenzione soprattutto sull’aerodinamica e altri dettagli, dopo i vari test invernali sulla fluidodinamica. “In galleria del vento abbiamo certi risultati, ma i progressi non possono essere valutati in modo così netto. Potresti trovare alcune soluzioni che promettono vantaggi nella galleria del vento. Poi la verità emerge solo in pista, quando i piloti giudicano se il feeling è migliorato o meno“, ha aggiunto Rivola a Speedweek.com. “Lavoriamo sodo anche nel reparto di elettronica. Poiché tutti i team ufficiali hanno ricevuto una nuova ECU da Magneti Marelli, i team clienti utilizzeranno la precedente ECU nel 2023. Quindi ora abbiamo il doppio del lavoro. Non sono molto entusiasta di ciò, ma è il regolamento e va rispettato“.

Foto: MotoGP.com