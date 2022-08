MotoGP, Moto2, Moto3: test tra Sepang e Portimao, ecco le date

Arrivano altre novità per quanto riguarda il prossimo campionato MotoGP. Dopo la conferma dei round in Portogallo (apertura di stagione 2023) ed in Gran Bretagna, ecco il programma provvisorio per quanto riguarda i test ufficiali. Si comincia ad inizio febbraio da Sepang con lo shakedown di tre giorni per collaudatori ed esordienti, a cui seguiranno i test ufficiali per tutti. Si va poi a Portimao, ma sul tracciato portoghese gireranno poco dopo anche Moto2 e Moto3.

Test MotoGP

Shakedown Test: 5 – 7 febbraio

Sepang Test: 10 – 12 febbraio

Portimao Test: 11 – 12 marzo

Test Moto2-Moto3

Portimao Test: 17 – 19 marzo

