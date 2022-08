MotoGP: il 2023 inizia dal Portogallo, primo evento confermato

Il calendario 2023 è ancora in fase di costruzione, ma c’è già il primo GP. Il Mondiale MotoGP scatterà nel fine settimana del 24-26 marzo e lo farà dal Portogallo, ovvero in Europa per la prima volta dal 2006. Una novità assoluta poi per l’Autodromo do Algarve di Portimao, inserito nel calendario del Motomondiale solamente nel difficile 2020 come ultimo round dell’anno.

Si tratta poi della prima volta in assoluto per il Portogallo, che nemmeno nei precedenti a Estoril aveva mai aperto una stagione del Motomondiale. Confermato anche che verrà disputato un test MotoGP ufficiale nelle settimane che precedono l’inizio del campionato, con date ancora da confermare. Il prossimo calendario mondiale sta lentamente prendendo forma.

Foto: motogp.com