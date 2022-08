MotoGP, Mooney VR46 cerca il bis: aggiornamenti Ducati per Luca Marini

Il team VR46 di Valentino Rossi riparte da Silverstone dopo il magico podio conquistato da Marco Bezzecchi nel GP di Assen, il primo in MotoGP per la scuderia guidata da Pablo Nieto e Alessio Salucci. Insieme a Luca Marini sono pronti a compiere un ulteriore salto di qualità in sella alle Ducati Desmosedici, perché ora che c’è la consapevolezza che (quasi) tutto è possibile c’è desiderio di alzare l’asticella. Il ‘Bez’ oltre al podio olandese ha collezionato un 5° posto al Mugello e due top-10 come migliori risultati, mentre ‘Maro’ ha piazzato tre top-6 nelle ultime quattro gare.

Luca Marini e Marco Bezzecchi frecce di Tavullia

Luca Marini va ancora alla ricerca del suo primo podio MotoGP, avendo dimostrato di avere preso confidenza con la Ducati GP22 dopo i problemi di inizio stagione. Ha trascorso le vacanze insieme ad amici e alla dolce metà Marta Vincenzi con cui presto volerà a nozze. “Ho sfruttato la pausa per prepararmi al meglio a gestire questa seconda metà di campionato: abbiamo chiuso in crescendo, le sensazioni alla guida erano molto buone e possiamo fare un ultimo step in avanti. Ducati ci sta supportando al massimo con gli ultimi aggiornamenti che speriamo di poter provare quanto prima. Confido di poter fare bene già da questa gara“.

Il rookie Marco Bezzecchi va alla ricerca di una riconferma a distanza di cinque settimane dal suo primo podio in classe regina. Vacanza al mare con il contagocce per il pilota del team Mooney VR46 che ha partecipato al WDW nello scorso week-end. “Ho ricaricato le batterie, mi sono allenato e ora sono pronto e motivato a tornare al lavoro sulla Ducati. Che dire, abbiamo chiuso con un risultato importante e cerchiamo di confermarci tra i più competitivi. Silverstone è un tracciato particolare e impegnativo che mi piace molto“.