MotoGP: Marco Bezzecchi “Vacanze? No, la mia ragazza lavora”

Le ferie sono ormai all’epilogo per i piloti di MotoGP. Tra loro c’è chi è andato ad Ibiza, chi a Formentera e chi è rimasto a casa a giocare con il cane e per motivo sorprendentemente normale: la propria compagna non aveva le ferie. Marco Bezzecchi è uno di questi. Ha trascorso la pausa estiva tra San Marino dove vive con la sua ragazza e la riviera romagnola.

“Non sono stato in vacanza perché la mia ragazza lavorava – racconta Marco Bezzecchi – non volevo lasciarla da sola visto che non la vedo praticamente mai. Sono stato a casa qualche giorno praticamente senza allenarmi, mi sono riposato, sono stato con il mio cane, i miei amici e sono andato un po’ al mare. La nostra pausa dura poi poco perché dobbiamo mantenere la condizione e sono tornato ad allenarmi come tutti gli altri ragazzi“.

Qual è il tuo bilancio della prima parte del campionato?

“Sono riuscito ad andare molto forte ed è stata per me una bella soddisfazione. Non mi aspettavo sinceramente di andare così forte poi però ho visto che dopo alcune gare riuscivo ad essere competitivo, ci abbiamo creduto con la squadra, la Ducati e questo lavoro ci ha permesso di fare delle belle cose”.

Cosa hai provato quando sei salito per la prima volta sul podio?

E’ stato bellissimo salire sul podio in MotoGP, un risultato fantastico, il coronamento di un sogno.

La prossima settimana si correrà a Silverstone. Come ti trovi su questo circuito?

“Mi piace molto, è una pista grandissima, bellissima e penso che con la MotoGP sarà divertente correre lì. Ho molta voglia di stare di nuovo con tutta la mia squadra”.

Come vedi la seconda parte del campionato?

“Bene, ci sono tutte piste che mi piacciono. Sono molto curioso di affrontare certi circuiti con la MotoGP. Spero di continuare a lavorare bene come abbiamo fatto prima della pausa”.