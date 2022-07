Piloti in ferie: Morbidelli e Marini calciatori, Migno arbitro

Sprazzi di normalità. Durante la pausa estiva i piloti non sanno cosa fare e si dedicano alle stesse attività di tutti i loro coetanei. C’è chi va in bicicletta, chi fa le scampagnate in montagna e c’è chi gioca a calcio. Alcuni piloti del motomondiale hanno partecipato al Memorial Gianluca Broccoli, a Tavullia. Il torneo viene organizzato ogni anno per ricordare un consigliere comunale di Tavullia prematuramente scomparso nel 2012. Tra i piloti scesi in campo Franco Morbidelli che ha giocato come titolare nella squadra di Tavullia Est. Frank se la cava piuttosto bene con il pallone tra i piedi ed ha anche fatto gol. In passato Morbidelli aveva già partecipato a questo torneo, all’insegna dello sport e della solidarietà.

E’ sceso in campo al Memorial Broccoli anche Luca Marini mentre Valentino Rossi ha seguito da bordo campo visibilmente divertito. Arbitro d’eccezione della partita tra Tavullia Est e Tavullia Ovest: Andrea Migno.

Durante la pausa i piloti ne approfittano per dedicarsi ai propri hobby, stare con gli amici e fare tutto ciò che normalmente non fanno. E’ un modo per ricaricare le batterie in vista della ripresa del motomondiale.