MotoGP, le vacanze dei piloti: Ibiza “mon amour”, fra tre settimane in pista

Ancora tre settimane di vacanza per i piloti della MotoGP che ritorneranno in pista dal 5 al 7 agosto a Silverstone, per dare il via alla seconda parte del Mondiale. In questa estate rovente Ibiza e la Costa Brava sembrano le mete prescelte per un tuffo a mare, come è il caso di Pecco Bagnaia e altri colleghi della VR46 Academy. Valentino Rossi compreso, a bordo del suo yacht con Francesca Sofia Novello e un gruppo ristretto di amici (tra cui Cesare Cremonini). Il pilota piemontese della Ducati è stato autore di una piccola disavventura notturna: in piena notte è finito fuori strada mentre guidava l’auto, dopo una serata in discoteca in cui aveva alzato un po’ il gomito. Pecco ha subito chiesto scusa pubblicamente, per lui non ci saranno conseguenze per il campionato.

Piloti MotoGP tra sole e amore

Sono giorni intensi anche per Luca Marini che ha chiesto alla dolce metà Marta Vincenzi di convolare a nozze. Incerta la data, anche se è prevedibile possa accadere al termine della stagione MotoGP. Anche Jorge Martin è a Ibiza e ha conosciuto una nuova fiamma, di origine italiana. Al ritorno in pista è atteso da due sfide importanti, a Silverstone e al Red Bull Ring, dopo le quali Ducati annuncerà se sarà lui, o Enea Bastianini, a salire nel team factory dal prossimo anno. Il circuito stiriano sicuramente è un punto a suo favore, dato che qui ha già trionfato nella passata stagione e la Desmosedici GP22 potrà sfruttare tutti i suoi cavalli. Jack Miller, che lascerà Ducati al termine di questo Mondiale, ha approfittato della lunga pausa estiva per ritornare nella sua Australia, dove prossimamente sposerà la dolce metà Ruby Adriana Mau.

Spagna la meta più ambita

Il campione del mondo Fabio Quartararo ha scelto le Isole Lerins, al Sud della Francia, di recente è stato anche in Sicilia per un evento di alta moda firmato Dolce & Gabbana. Può godersi con una certa rilassatezza la leadership in classifica, ma sono soltanto 21 i punti che lo distaccano dall’inseguitore Aleix Espargarò e al rientro in Inghilterra dovrà scontare un Long Lap Penalty, motivo di molte critiche nell’ultimo week-end di Assen. L’alfiere Aprilia, vicino di casa del fuoriclasse della Yamaha, ha trascorso alcuni giorni tra Formentera e Ibiza. Prima di ritornare nella sua Andorra, dove ha ripreso a macinare chilometri con la sua indivisibile mountain bike e segue da vicino i primi giorni di attività del suo nuovo ristorante giapponese ‘Ginza 41’. Anche suo fratello Pol Espargarò ha puntato su Ibiza e Formentera, sui social appare molto sorridente e rilassato. Purtroppo la sua opaca avventura con la Honda si concluderà a Valencia, nelle settimane a venire annuncerà il ritorno in KTM con il team Tech3, dove affiancherà il giovane Remy Gardner.

E mentre Fabio Di Giannantonio ha optato per la Grecia, Joan Mir ha preferito restare nella sua nativa Maiorca e Maverick Vinales in Costa Brava. Per il pilota di Roses è finalmente arrivato il primo podio con l’Aprilia durante il GP di Assen e può ben sperare di proseguire con una buona scia di risultati anche nella seconda parte del campionato MotoGP. Fresco di rinnovo contrattuale, ‘Top Gun’ si gode mare ed escursioni in montagna con sua moglie Raquel e la piccola Nina, presenza ormai costante nel paddock.