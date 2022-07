Il protagonista di questa nuova storia di MotoEstate è Alessio Velini: uno dei nomi principali nel panorama motociclistico italiano con alle spalle anni di Mondiale Superbike e Supersport. Alessio “Veleno” Velini a 43 anni è ancora oggi uno dei protagonisti assoluti a livello nazionale ed è in piena lotta nel NationalTrophy 1000.

“Ai ragazzini di oggi dico che…”

Quella di Magione è stata per lui una prima volta all’interno del paddock dei Trofei MotoEstate. Impegnato come wild-card nella griglia della 1000 Open, che raccoglieva anche i piloti della Coppa D’Umbria. Il pilota di casa ha raccontato ai microfoni del MES la “sua” Magione, la sua grande passione per il motociclismo e suoi i programmi per il futuro. Perché anche passati i quaranta, Velini non ci pensa proprio a smettere di correre e di divertirsi.

Foto: Instagram