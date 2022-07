MotoGP, Pecco Bagnaia: le immagini dell’incidente a Ibiza

Pecco Bagnaia fa notizia anche fuori dal paddock della MotoGP. In una estate rovente saggia l’idea di andare a Ibiza insieme ad amici e ad alcuni ragazzi della VR46 Academy, compresi Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Il gruppo si dimostra compatto anche fuori dalle piste, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo. Una Citroën è uscita di strada ed è finita nel fosso senza che nessun altro veicolo fosse coinvolto. Il pilota della vettura, rimasto indenne, era Pecco Bagnaia, risultato positivo al successivo alcol test.

Incidente estivo per Bagnaia

Il tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, costringerà il pilota Ducati a sottoporsi a un rapido processo in Spagna, al pagamento di una sanzione economica ancora da determinare e, inoltre, perderà il diritto alla guida in Spagna per un periodo che va da uno a quattro anni dal momento della decisione del giudice. Non c’è da aspettarsi che questo incidente abbia un impatto anche sulla licenza GP del Campione del Mondo Moto2 2018. Perché la patente di guida sarà probabilmente revocata solo per la Spagna e non è richiesta necessariamente per partecipare alla classe MotoGP. Pecco Bagnaia sarà regolarmente in pista a Silverstone dal 5 al 7 agosto, per tentare di dare l’assalto alla leadership di Fabio Quartararo che dista 66 lunghezze. All’indomani dell’incidente ha chiesto pubblicamente scusa con un messaggio sui social.

Il compagno di box

Nel mese di agosto il pilota di origine torinese conoscerà anche il nome del prossimo compagno di box, uno tra Jorge Martin ed Enea Bastianini. Non si è mai inserito nella disputa tra i due, ha solo chiesto di “non fare casini” chiunque arriverà nel “garage rosso” e in precedenza aveva sollecitato per la permanenza di Jack Miller. Una richiesta impossibile da accettare… Dopo la vittoria di Assen Bagnaia ha manifestato il desiderio impossibile di avere Bezzecchi come compagno di team. “Potrebbe essere bello avere Marco come compagno di squadra. Ma non voglio parlare di questo, non voglio entrare in questo argomento. Chiunque sarà mi andrà bene. Basta capire il nostro lavoro e cercare di far parte della squadra“.

Foto Diario de Ibiza