È successo davvero di tutto al TT Circuit Assen, una gara MotoGP tra colpi di scena e prime soddisfazioni. Pecco Bagnaia trionfa, completando l’opera iniziata con la pole di ieri. La seconda vittoria Ducati ad Assen, dopo Stoner nel 2008 ecco la replica! Ma assistiamo anche al primo errore stagionale di Fabio Quartararo, con doppia caduta ed un incredibile zero… Festa grande invece per l’esordiente Marco Bezzecchi, che si prende il primo podio di categoria e lo consegna anche al debuttante VR46 Racing Team! Sorride parecchio anche Maverick Viñales, per la prima volta sul podio con Aprilia! Da sottolineare anche il doppio sorpasso all’ultima chicane, con Espargaró scatenato in rimonta che beffa sia Miller che Binder. Una corsa davvero intensa per concludere la prima parte di campionato, la cronaca del GP dei Paesi Bassi.

La gara

Ottimo scatto per Bagnaia, piccola sbavatura invece per Quartararo che cede anche la posizione rispetto ad Aleix Espargaró. La partenza rimane il tallone d’Achille di Zarco, miglior Ducati in classifica generale ma precipitato in 13^ posizione al via. Si complica subito la gara di Marini: un contatto con Mir proprio al via lo spedisce molto indietro. E poco prima della partenza, appena concluso il warm up lap, Mir era venuto a contatto con Oliveira… Ricordiamo poi le Long Lap Penalty per Miller (ha ostacolato Viñales in Q1) e Morbidelli (ha disturbato Bastianini e Bezzecchi nel venerdì di libere). Un’occhiata alle differenti scelte di gomme per questo GP.

Bagnaia ha provato la fuga, ma non ha funzionato: Espargaró e Quartararo sono lanciati all’inseguimento. Ma ecco il colpo di scena: il campione MotoGP tenta il sorpasso sul collega alla Strubben, ma scivola e manda nella ghiaia anche lo spagnolo! Un errore inconsueto per il pilota francese, che compromette sia la sua corsa che quella dell’alfiere Aprilia. Ed è sempre alla curva 5 che cade anche Morbidelli, un punto “maledetto” per il duo Monster Yamaha, finisce alla Stekkenwal invece la gara di Darryn Binder. L’iridato in carica sta comunque provando a finire la corsa in qualche modo: non manca anche un ritorno al box, per poi rientrare in pista.

Ducati power

Dopo i pasticci iniziali, ci sono ben tre rosse al comando in questa corsa. Pecco Bagnaia viaggia con sicurezza, anche se non gli riesce di fuggire, mentre in seconda piazza c’è l’incredibile rookie Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martín. Fino ad un certo punto, poi lo spagnolo inizia a perdere terreno… Ma segue un altro colpo di scena e sempre alla curva 5: Quartararo lanciato dalla sua M1 a 13 giri dalla fine! Adesso la sua corsa è conclusa, ‘El Diablo’ appare piuttosto dolorante… Incredibile ad Assen, primo inatteso zero del 2022 per il campione MotoGP, a referto una Long Lap Penalty per Nakagami per limiti di pista. A 10 giri dalla fine compare la bandiera da pioggia, assieme alla bandiera bianca, ad indicare la possibilità di cambiare moto. Passa in pit lane solo Raúl Fernández, ma è un ritiro… Rischio rientrato, si continua, ed è una cavalcata trionfale per Pecco Bagnaia. Ma è doppia festa tricolore, Ducati e della VR46 Academy con uno strepitoso primo podio del rookie Marco Bezzecchi! Brilla anche Maverick Viñales, ecco il suo primo emozionante podio con i colori Aprilia. Da rimarcare anche che Aleix Espargaró arraffa un 4° posto in rimonta, soffiando la posizione a Brad Binder ed a Jack Miller con un super sorpasso all’ultima chicane.

La classifica

Classifica MotoGP iridata

Foto: motogp.com