Superbike, Alvaro Bautista: tabù da sfatare a Donington Park

Il campionato del mondo di Superbike ritorna in scena dopo tre settimane di stop e Alvaro Bautista proverà ad allungare in classifica. Il circuito di Dinington non è il piatto forte della Ducati: qui il pilota spagnolo ha vinto ai tempi della classe 125 con Aprilia nel 2006, mentre con la Panigale V4R non è andato oltre il terzo posto nella stagione 2019. L’anno scorso Scott Redding ha chiuso il week-end inglese con un ritiro, un 18° e 4° posto nelle tre gare, a dimostrazione di come questa pista possa essere ostica per la Rossa di Borgo Panigale.

Bautista vuole sfatare il tabù inglese

Ma Alvaro Bautista sembra in grado di poter sfatare ogni tabù in questo Mondiale Superbike, dopo aver raccolto sei vittorie e sei podi nei primi quattro round del 2022. Insieme alla Ducati V4R sforma un binomio inossidabile, ma vietato abbassare la guardia contro Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. Donington Park è terreno fertile per il nordirlandese e la sua Kawasaki, con una vittoria e un 2° posto nel 2021 e un tris di vittorie nel 2019. Il campione turco della Yamaha ha collezionato due vittorie nella stagione precedente, due podi nel 2019 (nel 2020 la tappa inglese non si è corsa a causa della pandemia).

Per Ducati sarà un banco di prova prima della grande festa del World Ducati Week in programma dal 22 al 24 luglio. Nei giorni scorsi è arrivato anche l’annuncio ufficiale che prolunga l’impegno di Bautista con il marchio italiano, firma che spera di coronare con un fine settimana degno di nota. “Non voglio parlare di aspettative o obiettivi. Vogliamo solo iniziare bene fin da venerdì su una pista in cui tre anni fa con la mia Ducati Panigale V4R ho fatto un po’ di fatica – ricorda il pilota spagnolo -. Adesso però la situazione è differente: conosco le gomme e la moto, che ha fatto un notevole step in avanti rispetto a quella del 2019. Voglio solo pensare ad ottenere il miglior risultato possibile, anche con l’idea di divertirmi, senza pensare alle difficoltà che questo circuito ci può presentare“.