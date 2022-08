8 ore di Suzuka: Honda al comando della prima giornata di prove

La lunga settimana della 8 ore di Suzuka 2022 è ufficialmente iniziata. L’inaugurale giornata di Test ha visto 39 delle 45 squadre al via scendere in pista martedì 2 agosto, confermando sostanzialmente i valori in campo emersi dalle prove dello scorso mese di luglio. In azione soltanto nel pomeriggio, Honda HRC ha staccato con Tetsuta Nagashima il miglior tempo a precedere, nell’ordine, YART Yamaha e Kawasaki KRT, quest’ultima in pista con il solo Leon Haslam.

HONDA HRC SVETTA NELLE PROVE DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Disertando i due turni di attività previsti nella mattinata, il Team HRC ha riconfermato il livello di competitività emerso dalla pregressa doppia-tornata di test. Tetsuta Nagashima, collaudatore dei progetti MotoGP, Superbike e 8h Suzuka, in 2’06″966 ha staccato la “pole” di giornata, attestandosi come l’unico pilota in grado di infrangere il muro del 2’07”. Un bel viaggiare considerando le elevate temperature intorno ai 35°, con l’asfalto cha ha raggiunto i 60°!

JONATHAN REA IN PISTA DOMANI

Tetsuta Nagashima si è alternato con Takumi Takahashi in sella alla CBR 1000RR-R #33, con Iker Lecuona atteso in pista soltanto domani. Un discorso che si estende anche a Jonathan Rea e Alex Lowes, arrivati in Giappone soltanto a prove in corso, considerando il lungo viaggio da Most alla Terra del Sol Levante. Precauzionalmente Kawasaki KRT aveva infatti invitato Leon Haslam a presentarsi con qualche giorno d’anticipo a Suzuka, così da poter presenziare all’odierna giornata di prove dov’è stato autore del terzo crono in 2’07″451.

YART YAMAHA VELOCISSIMA

Come nei test del mese scorso, YART Yamaha si conferma velocissima a Suzuka. Con il nostro Niccolò Canepa (unico italiano della partita) affiancato da Marvin Fritz e Karel Hanika, la R1 #7 si è collocata al secondo posto in 2’07″375. Alle spalle delle tre squadre attese protagoniste, figurano nell’ordine Honda Suzuka, F.C.C. TSR Honda, SDG Honda (nuova denominazione di HARC-PRO) e Astemo Honda, squadra del leggendario Shinichi Ito.

SIMEON POSITIVO AL COVID SALTA LA 8 ORE DI SUZUKA

In decima posizione figurano i Campioni del Mondo in carica di Yoshimura SERT Motul, ma per loro non è la notizia di giornata. Xavier Simeon, così come diversi meccanici, è risultato positivo al COVID-19 e, pertanto, non sarà al via della 8 ore di Suzuka. Al suo posto ci sarà pertanto Gregg Black, originariamente lasciato in panchina a favore di Kazuki Watanabe in questa prova giapponese del FIM EWC.

DOMANI DI NUOVO IN PISTA

Domani a Suzuka è prevista la conclusiva giornata di test pre-evento, con il weekend di gara che inizierà venerdì. Sabato confermato il Top 10 Trial, con la 8 ore che prenderà il via domenica 7 agosto al tradizionale orario delle 11:30 locali, le 4:30 italiane.

43RD COCA-COLA SUZUKA 8 HOURS ENDURANCE RACE

Test Session, Classifica martedì 2 agosto (Top 10)

1- Team HRC – Honda CBR 1000RR-R – 2’06.966

2- YART Yamaha Official Team EWC – Yamaha YZF-R1 – 2’07.375

3- Kawasaki Racing Team Suzuka 8H – Kawasaki ZX-10R – 2’07.451

4- Honda Sofukai Suzuka Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.194

5- F.C.C. TSR Honda France – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.260

6- SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.379

7- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.439

8- S-PULSE Dream Racing ITEC – Suzuki GSX-R 1000 – 2’08.692

9- TOHO Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’09.026

10- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – 2’09.033